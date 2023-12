Jedna osoba lišena slobode zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Tivatska policija lišila je slobode S.S. (24) iz Tivta, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, u produženom trajanju.

“S.S. je navedeno djelo izvršio na način što je, kako se sumnja, kao zaposleni u prodavnici Castellana Co, zloupotrijebio svoj položaj i povjerenje u pogledu raspolaganja tuđom imovinom, a nevršenjem svojih dužnosti i obaveza nije izvršio uplaćivanje dnevnih pazara u dužem vremenskom periodu”, saopšteno je iz Uprave policije.

On je na taj način prisvojio novac u iznosu od 83,56 hiljada EUR.

S.S. je lišen slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

