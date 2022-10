Jedinstveni odbor EU za sanaciju i CBCG potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jedinstveni odbor EU za sanaciju /Single Resolution Board/ (SRB) i Centralna banka (CBCG) potpisali su Sporazum o saradnji koji se odnosi na razmjenu informacija i saradnju u planiranju i sanaciji banaka sa prekograničnim poslovanjem.

Iz CBCG je saopšteno da se sporazumom uspostavlja bliža i redovnija saradnja dvije institucije, usljed sve većeg prekograničnog bankarskog poslovanja.

“Sporazum će ujedno, omoćiti SRB i CBCG da kvalitetnije upravljaju procesom sanacije banakrske grupe koja se nađe u poteškoćama i koja zahtijeva intervenciju regulatora”, navodi se u saopštenju.

Jedinstveni odbor za sanaciju je, kako se dodaje, centralno tijelo za sanaciju u okviru Bankarske unije, koju trenutno čini 19 zemalja eurozone, Bugarska i Hrvatska.

Jedinstveni odbor za sanaciju, zajedno sa nacionalnim organima za sanaciju, čini Jedinstveni mehanizam za sanaciju. SRB blisko sarađuje sa Evropskom komisijom, Evropskom centralnom bankom, Evropskim bankarskim regulatorom i nacionalnim nadležnim organima.

“Misija SRB-a je da obezbijedi propisnu sanaciju banaka u problemu, štiteći poreske obveznike od državnog spasavanja i istovremeno promovišući finansijsku stabilnost”, zaključuje se u saopštenju.

