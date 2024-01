Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pozvalo je sve zainteresovane da se do 1. februara prijave na javni poziv za izbor dva člana Odbora direktora Aerodroma Crne Gore.

Iz tog Vladinog resora su najavili da će u narednom periodu biti izmjena u Odboru direktora te kompanije, gdje će postojati dva člana koja su stručnjaci sa referencama u različitim oblastima, a koji će se birati preko javnog poziva.

“Pozivamo sve zainteresovane kandidate, koji imaju stručne reference, da se prijave i da svoje biografije pošalju do 1. februara na mejl [email protected]”, naveli su iz Ministarstva.

Imajući u vidu značaj oblasti vazdušnog saobraćja, naročito u pogledu razvoja turizma i privrede generalno, Ministarstvo namjerava da se intezivno posveti snaženju tog sektora u svim segmentima, a naročito u pogledu usklađivanja regulative sa EU, kao i upravljanja, strateškog planiranja i razvoja infrastrukturnih projekata u kompanijama u većinskom državnom vlasništvu.

Turizam, kako su poručili iz Ministarstva, predstavlja jednu od najperspektivnijih djelatnosti u budućem ekonomskom razvoju Crne Gore.

“Da bi se podstakao razvoj turizma, neophodna je saobraćajna dostupnost Crne Gore kao destinacije. Crna Gora je prepoznata kao prilično nepristupačna destinacija, s obzirom na to da je saobraćajna infrastruktura nezadovoljavajuća u smislu brzine i načina putovanja”, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo, između ostalog, upravlja sektorom vazdušnog saobraćaja, koji je najbrži i najjednostavniji način povezivanja jedne destinacije sa emitivnim turističkim tržištima.

