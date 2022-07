Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavilo je javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

Prijave se mogu slati na adresu Ministarstva do 31. avgusta.

Prijave za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na listu razvojnih projekata u oblasti turizma mogu dostaviti zainteresovani subjekti, uključujući i aplikante za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koji zadovoljavaju kriterijume za izgradnju hotela, odnosno mješovitog kompleksa.

Kriterijumi su navedeni na sajtu Ministarstva https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-iskazivanje-interesovanja-za-kvalifikovanje-projekata-na-listu-razvojnih-projekata-u-oblasti-turizma.

Ispunjenost uslova pod kojima će se određeni projekat kvalifikovati na listu razvojnih projekata u oblasti turizma utvrđuje Ministarstvo, na osnovu dostavljene dokumentacije.

Dokumentaciju čini revidovani glavni projekat, biznis plan i neopoziva bankarska garancija naplativa na prvi poziv.

Listu razvojnih projekata u oblasti turizma utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Investitor razvojnog projekta je u obavezi da, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, nakon objave na listu razvojnih projekata u oblasti turizma angažuje nezavisnog kontrolora, koji će pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu sa planiranom dinamikom investicije iz biznis plana i revidovanog glavnog projekta i na polugodišnjem nivou izvještavati Ministarstvo, odnosno Vladu o statusu realizacije.

