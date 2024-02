Javna rasprava o Nacrtu zakona o željeznici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pozvalo je sve zainteresovane da do 26. februara dostave primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o željeznici.

Ministarstvo je pozvalo građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o željeznici.

Okrugli sto povodom tog akta odrzaće se 23. februara u prostorijama Privredne komore.

Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Ministarstvu, ili na mejl [email protected] tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt zakona o željeznici dostupan je na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način upravljanja željezničkom infrastrukturom, obavljanje prevoza i prava putnika u željezničkom saobraćaju.

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na unutrašnji i međunarodni željeznički saobraćaj, a ne primjenjuju se na gradsku željeznicu, odnosno lake šinske sisteme – metro i žičare.

