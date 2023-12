Javna rasprava o Nacrtu programa ekonomskih reformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da se do kraja mjeseca uključe u javnu raspravu o Nacrtu programa ekonomskih reformi, za period od naredne do 2026. godine.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovanu javnost da svojim predlozima, sugestijama i komentarima doprinese poboljšanju kvaliteta dokumenta i unapređenju dijaloga javnog sektora sa svim zainteresovanim stranama.

„Program ekonomskih reformi Crne Gore predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama i najvažniji je dokument u ispunjavanju ekonomskih kriterijuma u pregovorima za čanstvo u EU. Program se sastoji od tri ključna poglavlja: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama“, navodi se u pozivu.

Javnost je već upoznata sa Poglavljem o strukturnim reformama koje je upućeno Evropskoj komisiji na mišljenje.

„Mjere ekonomske politike sadržane u Nacrtu programa za period od naredne do 2026. godine biće usmjerene na diversifikaciju ekonomske aktivnosti i povećanje konkurentnosti privrede, jačanje otpornosti ekonomije na eksterne šokove, obezbjeđivanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti, unapređenje poslovnog ambijenta i pokretanje snažnog investicionog ciklusa“, rekli su iz Ministarstva.

Navedene ciljeve moguće je, kako su naveli, ostvariti kombinacijom mjera ekonomske politike za jačanje makroekonomskog ambijenta i stvaranje uslova za odživost javnih finansija, sa mjerama koje se odnose na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji.

„Nacrtom programa je projektovan ekonomski rast od 3,2 odsto tokom perioda od naredne do 2026. godine. Rastu će doprinijeti i strukturne reforme predviđene Programom, čiji je kvantitativni efekat procijenjen na 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP)“, navodi se u saopštenju.

Fiskalni okvir predviđen Nacrtom programa uključuje dostizanje primarnog suficita budžeta 2026. godine, uz ostvarivanje prosječnog deficita budžeta na nivou ispod tri odsto BDP-a tokom naredne tri godine.

„Navedeno će se, između ostalog, ostvariti sprovođenjem mjera fiskalne konsolidacije, koje će uticati na povećanje prihoda i zaustavljanje rasta „neproduktivne potrošnje“. Riječ je o poboljšanju projekcija u odnosu na srednjoročne projekcije fiskalnog okvira objavljene u julu u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike“, kazali su iz Ministarstva.

Sve sugestije i komentari mogu se uputiti Ministarstvu finansija na mejl [email protected].

„U okviru procesa javne rasprave sjutra u 11 sati će se održati okrugli sto u hotelu Hilton“, zaključuje se u saopštenju.

