Javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija dalo je na javnu raspravu Nacrt plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za ovu godinu.

Javna rasprava će trajati do 31. januara.

Ministarstvo je taj dokument dalo na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi na donošenje.

Taj Vladin resor pozvao je građane, državne organe, mjesne zajednice, nevladine organizacije, preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije, dostave u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu Ministarstva, ili na mejl [email protected]

“Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta plana davanja koncesija unaprijedio prije nego što ga Vlada donese”, navodi se u saopštenju.

Dokument se može preuzeti na sajtu Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS