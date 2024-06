Janović: Pola miliona EUR za nove avio-linije generisaće značajne ekonomske benefite

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Alokacija 510 miliona EUR koje je Vlada namijenila za nove avio-linije generisaće značajne ekonomske benefite, stimulisati rast u različitim sektorima i stvoriti nove prilike za lokalne biznise i zajednice, ocijnio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Tonći Janović.

Vlada je, na telefonskoj sjednici u subotu dala saglasnost Nacionalnoj turističkoj organizaciji (NTO) da 510 hiljada EUR sa podračuna namijeni za podsticajne mjere koje imaju za cilj rast turističkog prometa sa emitivnih tržišta organizovanim avio-prevozom.

Janović je kazao da podsticajne mjere, u cilju povećanja turističkog prometa sa emitivnih tržišta i organizovanim avio-prevozom, predstavljaju vizionarski pristup Vlade koja, kako je naveo, prepoznaje ključnu ulogu turizma u ekonomiji Crne Gore.

“Važno je istaći da su ove mjere realizovane u saradnji sa turoperatorima kroz zajedničku marketinšku kampanju, što će nesumnjivo doprinijeti značajnom porastu dolazaka turista”, rekao je Janović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora će značajno unaprijediti svoju povezanost sa ključnim tržištima uz takvu finansijsku podršku, ciljano namijenjenu za nove avio-linije, povećanje frekvencije postojećih, kao i produžetak perioda letjenja.

“Očekuje se da će alokacija tih sredstava generisati značajne ekonomske benefite, stimulisati rast u različitim sektorima i stvoriti nove prilike za lokalne biznise i zajednice”, kazao je Janović.

On je naglasio bezrezervnu podršku Vladi za proaktivne korake koji, kako je naveo, ne samo da će poboljšati dostupnost Crne Gore, već će i osigurati produženu turističku sezonu.

“Čime će se dodatno učvrstiti reputacija Crne Gore kao vrhunske turističke destinacije”, rekao je Janović.

To je, kako je dodao, još jedan u nizu dokaza posvećenosti Vlade jačanju crnogorske turističke industrije.

“Radujemo se pozitivnim uticajima koje će ova inicijativa imati na crnogorsku ekonomiju”, zaključio je Janović.

