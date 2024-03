Janović: Dvije nezakonite odluke Abazovićeve vlade koštale građane skoro osam miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državni budžet je oštećen skoro osam miliona EUR zbog dvije nezakonite odluke vlade bivšeg premijera Dritana Abazovića, saopštio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Tonći Janović.

On je kazao da se svakodnevno glavni akteri 43. vlade pozivaju na poštovanje zakona i Ustava uz konstantne tvrdnje da je njihovim odlaskom nestala i vladavina prava, dok činjenice ukazuju na nešto drugo.

„Samo zbog dvije odluke upravo te Vlade državni budžet je oštećen za skoro osam miliona EUR. Državni novac je bivši premijer nezakonito koristio i vrlo često i neracionalno za ličnu i partijsku promociju“, naveo je Janović u saopštenju.

On je kazao da zato ne čudi što je na nezakonit način proslijeđivao pomoć Institutu „Simo Milošević“ u iznosu od 1,36 miliona EUR, te dodijeljivao pomoć Željezari od Elektroprivrede (EPCG) od 6,5 miliona EUR u izbornoj godini.

„Da institucije sistema rade svoj posao potvrdila je Agencija za zaštitu konkurencije koje je promptno reagovala i naložila Ministarstvu finansija i EPCG da preduzmu mjere neophodne za povraćaj neusklađene državne pomoći u što kraćem roku“, rekao je Janović.

Prema njegovim riječima, državne kompanije su preduzeća koja upravljaju i raspolažu sredstvima javnih prihoda i državnom imovinom, te se stoga Zakon o kontroli državne pomoći na njih primjenjuje jednako kao i na državne i organe lokalne samouprave.

„Vlada će postupati po jasno definisanim propisima i zakonima naše države i radiće isključivo u korist građana, a nikako u korist političkih subjekata i jeftine politikanske promocije“, zaključio je Janović.

