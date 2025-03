Jačanje finansijske održivosti i zaštite nacionalnih parkova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) i Javno preduzeće za nacionalne parkove (JPNPCG) potpisali su danas ugovor čiji je cilj očuvanje, zaštita i unapređenje prirodnih vrijednosti u nacionalnim parkovima.

Kako je saopšteno iz NPCG, ugovor koji su potpisali resorni ministar Damjan Ćulafić i direktorica JPNPCG Marinela Đuretić, obuhvata finansijske i tehničke aspekte.

U saopštenju se navodi da je cilj ugovora i podršaka za izgradnju i održavanje ekološki prihvatljive infrastrukture.

Ćulafić je istakao da se NPCG suočavaju sa izazovnom finansijskom situacijom, ali da su u proteklih nekoliko mjeseci vidljivi pomaci ka stabilizaciji.

On je kazao da je važno osigurati dugoročnu finansijsku održivost kako bi nacionalni parkovi mogli efikasno upravljati i unapređivati svoj rad.

„Ove godine, po prvi put, JPNPCG potpisuje ugovor sa MERS-om, što će omogućiti da se ta sredstva, u skladu sa zakonom, pravovremeno i efikasno transferišu”, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, to predstavlja važan korak ka jačanju finansijske održivosti i unapređenju zaštite naših nacionalnih parkova.

Đuretić je istakla zadovoljstvo što će potpisivanjem sporazuma sa resornim ministarstvom biti obezbijeđena stabilizacija finansijske situacije kroz transfer budžetskih sredstava.

“Ovo je važan korak ka održivosti i daljem razvoju, omogućavajući nam kontinuitet u poslovanju i preduslov da poboljšamo efikasnost i kvalitet naših usluga i da realizujemo strateške ciljeve”, rekla je Đuretić.

Prema njenim riječima, menadžment JPNCG ostaje posvećen kontinuiranom napretku, odgovornom upravljanju i predanom radu, a sa ciljem postizanja još boljih rezultata i jačanja njihove uloge u zajednici.

