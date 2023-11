Izvorni prihodi budžeta 2,42 milijarde EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvorni prihodi budžeta iznose 2,42 milijarde EUR i veći su 275,3 miliona u odnosu na planirane Zakonom o budžetu, navodi se u Predlogu izmjena Zakona o budžetu, koji je Vlada danas usvojila.

Iz Vlade su saopštili da se planirane izmjene donose zbog tehničkog usaglašavanja sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, planiranja sredstava u cilju realizacije paketa podrške Evrospke unije (EU) za prevazilaženje energetske krize i obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje pojedinih budžetskih obaveza do kraja tekuće godine, kao i zbog povećanja primitaka.

“Izvorni prihodi budžeta iznose 2.422,8 miliona EUR i veći su za 275,3 miliona u odnosu na planirane Zakonom o budžetu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je naplata prihoda budžeta u dosadašnjem periodu godine značajno veća u odnosu na isti period prethodne godine.

“Značajan dio povećanja budžetskih prihoda odnosi se na jednokratne prilive koji nijesu vezani za nove mjere fiskalne politike, ili značajnije strukturne reforme kojima se unapređuje struktura privrede i stvara nova vrijednost”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da se procjenjuje da će učešće jednokratnih prihoda iznositi preko 180 miliona EUR.

Kako su kazali, najznačajniji se odnose na naplaćene prihode po osnovu hedžing aranžmana zaključenog u 2021. godini, radi zaštite od valutnog rizika kredita zaključenog u dolarima za potrebe izgradnje auto-puta Bar-Boljare, u iznosu od 60 miliona EUR, akumulirane prihoda iz prethodnog perioda po osnovu implementacije programa Ekonomskog državljanstva, koji su planirani u ovoj godini u iznosu od 75 miliona EUR.

Iz Vlade su rekli da se najznačajniji odnose i na planirane naplate dividendi po osnovu ostvarene dobiti kompanija u većinskom vlasništvu države u iznosu od 40 miliona EUR i ostvarene naplate EU donacija u iznosu od 27 miliona EUR.

Kako su kazali, pored navedenog, veća naplata prihoda u odnosu na prethodnu godinu, u odnosu na dosadašnji period godine zabilježena je kod poreza i doprinosa na zarade, tačnije kod doprinosa penzijsko-invalidskog osiguranja, usljed smanjenja sive ekonomije na tržištu rada (prevashodno kao mjere smanjenja ukupnog poreskog opterećenja na zarade u sklopu paketa reformi Evropa sad 1) i povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru.

Iz Vlade su rekli da je veća naplata prihoda u odnosu na prethodnu godinu zabilježena kod poreza na dobit pravnih lica, usljed primjene progresivne stope oporezivanja (Evropa sad 1) i velikog rasta ekonomske aktivnosti ostvarene u prošloj godini, kao i kod poreza na dodatu vrijednost usljed rasta ekonomske aktivnosti podstaknute prevashodno rastom lične potrošnje i inflacijom.

Kako su naveli, na povećanje tog oblika poreza uticala je dobra turistička sezona, kao i značajan broj stranih državljana sa trenutnim prebivalištem u Crnoj Gori.

Iz Vlade su rekli da su ukupni rashodi budžeta planirani u iznosu od 2.639,1 miliona EUR što je za 125,3 miliona EUR više u odnosu na prvobitno planirane.

Kako je saopšteno, povećanje rashoda budžeta predlaže se usljed nedostajućih sredstava prevashodno u oblasti socijalne i dječije zaštite, penzionog osiguranja i obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje zdravstvenog sistema.

“I to za ispatu prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite u iznosu od 23,1 miliona, prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 32 miliona, nedostajućih sredstava u okviru Fonda zdravstva 19 miliona, isplate subvencija poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom u iznosu od 11,5 miliona i nedostajućih sredstava za zarade u iznosu od 7,4 miliona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, pored ostalog, planiran deficit budžeta u iznosu od 216,3 miliona EUR, što je za 125,3 miliona manje od planiranog Zakonom o budžetu za ovu godinu.

Vlada je utvrdila i Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduživanju Crne Gore za ovu godinu.

Kako su naveli, riječ je o tehničkim izmjenama radi usklađivanja sa Predlogom zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu.

Vlada je usvojila informaciju o pripremi Programa ekonomskih reformi (PER) za Crnu Goru za period od sljedeće do 2026. godine.

Program je, kako su naveli iz Vlade, srednjoročni strateški dokument koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju sa EU.

Iz Vlade su kazali da se dokument sastoji iz tri ključna poglavlja, i to makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama.

„Novina u odnosu na prošlogodišnji Program je da je analiza strukturnih reformi podijeljena u tri oblasti, umjesto dosadašnjih 13, i to konkurentnost, održivost i otpornost, kao i ljudski kapital i socijalne politike“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predviđeno da Program sadrži najaviše šest mjera strukturnih reformi iz navedenih oblasti, koje treba da se odvijaju u periodu od najviše tri godine sa specifičnim ciljevima koje treba postići svake godine.

U informaciji se navodi da je ukupan broj planiranih obaveza u ovoj godini iznosio 300, od čega je u ovom trenutku realizovano 77, što čini 26 odsto.

„U zakonodavnom dijelu planirano je 229 obaveza, od čega je realizovano 39, odnosno 17odsto, i to sedam zakona i 32 podzakonska akta. 0d 71 planiranog strategijskog dokumenta realizovano je 38, odnosno 54 odsto“, kazali su iz Vlade.

Vlada se upoznala sa informacijom o povlačenju iz skupštinske procedure predloga zakona i drugih akata koje je Skupštini dostavila 43. Vlada.

„S obzirom na to da je Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u Skupštini propisano da se završetkom mandatnog perioda arhiviraju svi akti koji su u skupštinskoj proceduri, predsjednik parlamenta je dostavio Vladi spisak predloga zakona i drugih akata koje je Vlada podnijela Skupštini 27. i 28. saziva, a koje Skupština nije razmatrala“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, tim povodom, Vlada zaključila da se predlozi navedenih akata povlače iz skupštinske procedure.

Kako je saopšteno, nadležna ministarstva su zadužena da, ukoliko ostaju pri pojedinim predlozima koje je utvrdila 43. Vlada, pripreme ih saglasno Poslovniku Vlade i dostave Vladi na razmatranje i utvrđivanje u roku od 15 dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS