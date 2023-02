Izuzetna posjeta skijalištima

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Posjeta skijalištima kojima gazduje preduzeće Skijališta Crne Gore je na izuzetnom nivou, a bilježi se velika posjećenost gostiju iz regiona i Evrope, saopštili su njegovi predstavnici.

“Posjeta je na izuzetnom nivou i zaista možemo reći da je ski sezona trajala i približno kao prošla, da bi definitivno oborili nove rekorde i po posjećenosti i po prodatim ski pasovima i ostalim uslugama”, rekli su iz Skijališta Crne Gore agenciji Mina-business.

Ako se uzme u obzir da je ova sezona dosta kraća, u preduzeću smatraju da ostvareni podaci dovoljno govore o napretku i većoj posjećenosti iz godine u godinu.

“Prošle godine u januaru, kada je bio 31 dan skijanja, ukupna posjeta, kako skijaša, tako i panoramska vožnja žičarom na ski centru Kolašin 1600, je iznosila oko 14,39 hiljada. Ove godine je u januaru, sa ukupno deset sniježnih dana i 31 dan sa panoramskom vožnjom, posjeta iznosila oko 12,45 hiljada korisnika skijaške infrastrukture”, precizirali su predstavnici tog preduzeća.

Oni su napomenuli da taj broj i sada raste, jer su već imali dva jaka vikenda februara, a očekuju i da ih ovog posjeti veliki broj gostiju.

“Staze su sve u pogonu i kompletna infrastruktura je na raspolaganju skijašima, borderima i drugima”, naveli su iz preduzeća.

Iz Skijališta su saopštili da su cijene ski pasova neznatno veće u odnosu na prošlu godinu, tako da je za jednodnevni ski pas za odrasle potrebno izdvojiti 25 EUR, a za mlađe od 14 godina 16,5 EUR.

“U tu cijenu spada kompletna infrastruktura ski centara Kolašin 1600 i Kolašin 1450, dakle oko 45 kilometra staza svih kategorizacija”, rekli su iz preduzeća.

Oni su objasnili da žičara K7, koja je pod ski centrom Kolašin 1600, spaja dva ski centra fizički.

“Smatramo da će tek u budućnosti ostvariti svoj puni potencijal, ako izuzmemo da je prošle godine otvorena u februaru, a ove godine je ski sezona kasnila zbog snijega”, kazali su iz Skijališta.

Na pitanje da li zbog svih dešavanja, a najprije zbog kasnijeg početka, očekuju uspješnu zimsku sezonu, iz Skijališta su odgovorili da su uvijek optimisti i dodali da se svaki trud, rad i strpljenje isplate.

“Tako se nadamo da će i ova sezona biti odlična po mnogo čemu”, zaključili su iz preduzeća.

