Izrekli 1,7 miliona EUR novčanih kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su u periodu od 1. maja do 11. avgusta izvršili 2,57 hiljada provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod njih 376.

“Po tom osnovu izdato je 507 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama od 1,7 miliona EUR”, saopštili su iz PU.

Zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 957,28 hiljada EUR, od čega je naplaćeno 795,33 hiljade EUR, ili 83 odsto.

“Naplata po osnovu novčanih kazni, odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana (umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima)”, rekli su iz PU.

U izvještajnom periodu, kod 26 poreskih obveznika je izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti, što je devet poreskih obveznika više u odnosu na sedmicu ranije.

U pitanju su poreski obveznici kod kojih je u prethodnom periodu već izvršen inspekcijski nadzor i utvrđen prekršaj.

“Poreskim obveznicima kod kojih je u postupku inspekcijskog nadzora prvi put utvrđen prekršaj zbog kojeg se, po Zakonu o poreskoj administraciji nalaže zabrana obavljanja djelatnosti, izriče se mjera zabrane u trajanju do sedam dana, za ponovljeni prekršaj izriče se zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju do 15 dana”, objasnili su iz PU.

Iz PU su apelovali na poreske obveznike da poštuju propise i obezbjeđuju tačne podatke o ostvarenim prihodima.

Građani sve nepravilnosti mogu prijaviti pozivom na broj Call centra 19707, ili putem platforme Budi odgovoran.

