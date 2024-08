Izrečeno 2,06 miliona EUR novčanih kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su od početka maja do nedjelje obavili 3,08 hiljada provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili 450 nepravilnosti, na osnovu kojih su izdali 614 prekršajnih naloga i izrekli novčane kazna od ukupno 2,06 miliona EUR.

Iz Poreske uprave (PU) su saopštili da zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 1,19 miliona EUR od čega je naplaćeno 962,71 hiljada ili 81 odsto.

Naplata se, kako su objasnili, odnosi na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i u roku od osam dana platili izrečene kazne umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima.

Iz PU su naveli da je, u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o poreskoj administraciji, u izvještajnom periodu privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti 29 poreskih obveznika.

„Rezultati pokazuju da je sa manjim brojem kontrola utvrđeno više nepravilnosti. Razlog je što se poreski inspektori analizom rizika posebno pripremaju za ciljane kontrole obveznika kod kojih su tokom prošle godine utvrđeni prekršaji ili za koje je poreski organ u saznanju da ne evidentiraju promet i ne izdaju račune korisnicima usluga“, navodi se u saopštenju.

Cilj PU je, prema riječima njenih predstavnika, unapređenje komunikacije i jačanje odnosa povjerenja sa poreskim obveznicima koji svoj doprinos mogu dati kroz dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza, što podrazumijeva prijavljivanje prihoda, podnošenje propisanih prijava i plaćanje poreza u propisanim rokovima.

Iz PU su dodali da građani u velikoj mjeri mogu pomoći kreiranju pozitivnog ambijenta na tržištu Crne Gore i doprinijeti suzbijanju sive ekonomije prijavljivanjem nepravilnosti pozivom na broj telefona Kol centra 19707 i platforme Budi odgovoran.

