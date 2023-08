Izrečeno 1,8 miliona EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori su na primorju za mjesec izrekli kazne ukupne vrijednosti oko 1,8 miliona EUR, saopštila je PR menadžerka Uprave za inspekcijske poslove (UIP), Irena Gigović.

Ona je u Jutarnjem programu TVCG kazala da UIP od 3. jula sprovodi pojačan nadzor u šest primorskih opština, a na terenu je oko 80 inspektora.

“Završno sa 2. avgustom, izvršeno je preko 4,5 hiljada inspekcijskih nadzora, što je veliki broj. Neki inspektori imaju i po pet nadzora dnevno. Izrečeno je skoro 1,78 miliona EUR kazni”, precizirala je Gigović, prenosi portal RTCG.

Među nepravilnostima, Inspekcija rada, kako navodi, najviše je evidentirala slučajeva rada na crno, kao i rada maloljetnika bez adekvatnih dozvola.

Kada je riječ o Turističkoj inspekciji, prema riječima Gigović, kazne su izricali zbog neuređenih plaža, neizdavanja fiskalnih računa, manjka spasilaca, neoslobađanje 50 odsto kupališta od mobilijara.

UIP ovog ljeta nije imala informacije o tome da je bilo trovanja hranom na primorju.

“Do sada mi nemamo informaciju da je bilo većih trovanja”, kazala je Gigović i dodala da je to pitanje direktna nadležnost Uprave za sanitarne poslove.

