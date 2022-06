Izradili 3D portret Abazovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Multinacionalna kompanija Artec 3D, koja počinje sa radom i u Crnoj Gori, izradila je 3D portret premijera Dritana Abazovića, koristeći moderni ručni skener visoke rezolucije, saopšteno je iz Abazovićevog kabineta.

Navodi se da je ta kompanija 2014. godine na identičan način izradila 3D portret tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame, predstavljajući svijetu inovativni način izrade otiska lica čovjeka.

“Srećni smo što je kompanija ovakvog renomea, koja sarađuje sa najvećim svjetskim brendovima, stigla u Crnu Goru. Vlada će biti pouzdan partner svih investitora koji žele fer poslovanje u Crnoj Gori“, istakao je Abazović.

Abazović je naglasio da će dolazak Artec 3D višestruko pozitivno uticati na razvoj i jačanje lokalne zajednice u Utjehi, gdje će biti smješten, ali i na društvo u cjelini, jer će ta kompanija sarađivati i sa akademskom zajednicom koja će moći da prikulja znanja i vještine od najboljih stručnjaka iz oblasti tog IT sektora.

On je, kako se navodi, na sastanku sa osnivačem, predsjednikom i glavnim izvršnim direktorom kompanije Artec 3D Artemom Jukinom i njegovim saradnicima, izrazio zadovoljstvo zbog dolaska u Crnu Goru te renomirane multinacionalne kompanije, koja ima namjeru ove godine zaposliti 100, a do 2024. godine 300 ljudi.

Jukin je tokom sastanka istakao da je Crna Gora zemlja prijatna za rad, sa odličnom klimom i prirodnim bogatstvima, multikulturalna sredina sa prijateljski nastrojenim ljudima i da će Artec 3D privući i druge IT kompanije i digitalne nomade da svoj biznis prebace u Crnu Goru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS