Izmjene dijela poreskih zakona višestruko sporne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izmjene i dopune zakona o porezu na dobit preduzeća i na dohodak fizičkih lica, usvojene krajem prošle godine, su u pravnom smislu višestruko sporne i ekonomski destimulirajuće, ocijenjeno je iz Građanske inicijative (GI) 21. maj.

“Naime, parlamentarna većina, koja se već niz puta “proslavila” po štetnim i nepromišljenim odlukama, ovoga puta je uvela porez na zajam od 15 odsto koji građani prime od preduzeća, kao i poresko vještačenje ugovora o prenosu udjela u slučajevima koji se odnose na pojedince kao prodavce udjela”, navodi se u saopštenju Ekonomskog tima GI.

Oni su rekli da je predviđeno da ugovore o prenosu udjela, ukoliko Uprava prihoda i carina tako procijeni, suprotno pravnoj sigurnosti i investicionoj stabilnosti, može retroaktivno oporezivati u posljednjih pet godina.

“Podsjećamo javnost da je retroaktivna primjena poreskih zakona moguća samo u državama kojima nije stalo do vladavine zakona i pravne sigurnosti”, kazali su iz GI 21. maj.

Na taj način se, kako smatraju, šalje poruka preduzetnicima i investitorima da njihova imovina nije sigurna i da je moguće naknadno oporezovanje i to godinama unazad.

“Pritom, nema dileme da će eventualna primjena ovih poreskih rješenja u praksi biti krajnje sporna, selektivna i diskriminišuća, uz realnu mogućnost da pred sudom država pretrpi štetu”, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da je posebno upitna ustavnost svih tih promjena imajući u vidu da su pred zakonom svi jednaki i da se retroaktivnost ne može primjenjivati u svrhu gušenja preduzetništva.

“U svakom slučaju, buduća vlada će morati da ukine ova rješenja ukoliko želi da Crna Gora ostane kandidat za učlanjenje u Evropsku uniju (EU)”, zaključuje se u saopštenju.

