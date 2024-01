Izgradnja Jadransko-jonskog puta veliki korak za region

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja Jadransko-jonskog puta bila bi veliki korak za sve zemlje regiona, ocijenili su ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i ambasador Hrvatske u Crnoj Gori, Veselko Grubišić.

“Želimo da gradimo taj put, jer ćemo se bolje povezati sa Evropom. Taj projekat donio bi velike benefite svim zemljama Zapadnog Balkana”, kazao je Radulović.

Grubišić je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao važnost kvalitetene saradnje dvije zemlje, poručivši da Hrvatska intenzivno radi na razvoju putne infrastrukture.

“Mi ove godine u potpunosti završavamo hrvatski dio koridora Vc, koji se pruža od Ploča do Budimpešte preko Bosne i Heregovine (BiH). Isto tako, Vlada Hrvatske će do 2030. godine potpuno završiti put do Dubrovnika i Ćilipa. Željeli bismo da istovremeno Crna Gora modernizuje svoje saobraćajnice do naše granice”, rekao je Grubišić.

Sagovornici smatraju i da će najavljeno otvaranje brodarske linije između Budve i Dubrovnika rasteretiti granični prelaz između dvije zemlje.

Takođe, konstatovan je problem odlaska mladih ljudi iz zemalja regiona.

