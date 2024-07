Izdata dozvola za obezbjeđenje saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saobraćaj na dionici puta Rasova – Đurđevića Tara, kao dijela magistralnog puta Žabljak – Pljevlja, biće od ponedjeljka do srijede nakratko, do pola sata, u prekidima, usljed izvođenja radova na 400 kilovoltnom (kV) dalekovodu Žabljak – Pljevlja.

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) dobio je dozvolu Uprave za saobraćaj za obezbjeđenje saobraćaja na dionici puta Rasova – Đurđevića Tara i asistenciju prilikom regulisanja saobraćaja usljed izvođenja radova na dalekovodu.

„Od ponedjeljka do srijede od sedam do 17 sati biće izvođeni radovi na izradi pristupnih puteva 400 kV dalekovoda Žabljak – Pljevlja, koji se na tri mjesta ukršta sa navedenom dionicom puta“, rekli su iz CGES-a.

Kako su objasnili, usljed izrade pristupnih puteva, kao i iskopa za temelje novih stubova, postoji mogućnost da može doći do obrušavanje kamenja na put, usljed čega je potrebno zaustaviti saobraćaj dok se ne steknu uslovi za bezbjedan prolaz vozila.

„Napominjemo da ćemo i mi asistirati u regulisanju saobraćaja zajedno sa pripadnicima policije, kako u ljudstvu, tako i u postavljanju određenih znakova na lokacijama vršenja radova“, napomenuli su iz CGES-a.

CGES sprovodi aktivnosti na izgradnji 400 kV dalekovoda Lastva-Čevo-Pljevlja, koji predstavlja najznačajniju investiciju u prenosnu mrežu Crne Gore.

Kao dio šireg projekta Trans-Balkanskog koridora, koji će obezbijediti bolje povezivanje elektroenergetskih sistema Italije i zemalja Balkanskog poluostrva, sve do Rumunije, cilj projekta je da poveća prekogranične kapacitete razmjene električne energije, pospješi razvoj tržišta, omogući zatvaranje 400 kV prstena i time obezbjedi sugurniji i pouzdaniji rad sistema, ali i omogući integraciju obnovljih izvora električne energije i olakša energetsku tranziciju ka zelenoj energiji.

Zbog ogromnog značaja projekta, kao i zbog ugovornih obaveza koje ima CGES, završetak projekta je prioritetan i planiran je do kraja ove godine.

