Izazovi na području transporta i usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora na području transporta i time povezanih usluga nije pošteđena određenih izazova, kako na području klasične konkurencije, tako i državnih pomoći, ocijenjeno je na seminaru koji je organizovala Privredna komora (PKCG).

PKCG je organizovala seminar na temu Efikasna konkurencija – posebni izazovi u sektorima transporta i logistike u sklopu projekta Povećanje kapaciteta institucija za usklađivanje i implementaciju EU acquis-a u oblasti konkurentnosti i inovacija koji sprovodi EPRD konzorcijum.

Sekretar Odbora Udruženja saobraćaja u PKCG, Aleksandar Mitrović, rekao je da politika i pravo konkurencije imaju poseban značaj i na područjima koja su za ekonomiju i društvo od izuzetne važnosti i bez kojih se ne može zamisliti normalno funkcionisanje, a to se posebno odnosi na sektore transporta i logistike.

„Ulaganja u modernizaciju željezničkog transporta, istovremeno povezanih sa drumskim transportom, posebne okolnosti u vezi sa pomorskim transportom i pravilima EU, poštovanje obaveza za lučke usluge, pomorski transport i povezanim agencijskim uslugama, i posebna pravila u avio transportu kao i pravila u sektoru logistike su samo neke od tema, koje su predstavljene na ovom seminaru“, navodi se u saopštenju.

Vođa projekta i senior ekspert za konkurenciju, Andrej Plahutnik, je tokom predavanja posebno naglasio da tržišni učesnici, poput kompanija i država, mogu ograničiti konkurenciju na različite načine.

Kako je rekao, tržišni učesnici često ulaze u ograničavajuće sporazume, zloupotrebljavaju dominantnu poziciju ili se bave koncentracijama koje isključuju efikasnu konkurenciju.

S druge strane, kako je naveo, država može doprinijeti narušavanju tržišnih uslova kroz ulazne barijere, diskriminaciju i netransparentnu politiku državnih pomoći.

„Ovi faktori direktno utiču na tržišnu dinamiku i stvaraju prepreke za efikasnu konkurenciju, a ključni za razumijevanje tržišne borbe i moraju se adresirati na sistematičan način“, naveo je Plahutnik.

Plahutnik je takođe govorio o osnovnim principima politike konkurencije, uključujući zabranu ograničavajućih sporazuma i zloupotrebu dominantnog položaja. Pored toga, istakao je važnost kontrole državnih pomoći i koncentracija (preuzimanje kontrole, pojedinačne ili zajedničke nad drugim preduzećem), naglašavajući da konkurencija mora biti ravnopravna i poštena za sve učesnike na tržištu.

On je podsjetio da politika konkurencije ne smije podržavati diskriminaciju, već mora osigurati pravedne uslove.

Kroz primjere iz prakse, kao što su koncesije u transportu i državne pomoći u drumskom i željezničkom saobraćaju, on je pokazao kako pravilan pristup konkurenciji može značajno unaprijediti poslovno okruženje i ojačati tržišne uslove.

„Crna Gora mora nastaviti sa harmonizacijom zakonodavstva sa EU acquis-om i graditi administrativne kapacitete kako bi osigurala primjenu konkurentske politike na terenu“, zaključio je Plahutnik.

Detaljniji izvještaj sa seminara može se pogledati na www.komora.me.

