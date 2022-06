Izabrani članovi Odbora direktora CGES, bez dogovora o predsjedniku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora Crnogorskog elektroprenosnog Sistema (CGES) nije izabran na današnjoj Skupštini akcionara zbog nepostizanja dogovora, a izabrani su članovi Odbora, saopšteno je iz te kompanije.

Kako se navodi, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara CGES-a, koja je održana danas u Podgorici, a kojom je predsjedavao izvršni direktor Ivan Asanović, našla su se najznačajnija pitanja iz rada i poslovanja te energetske kompanije.

Navodi se da su jednoglasno usvojeni finansijski iskazi za prošlu godinu sa izvještajem revizora, izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, kao i politika naknada CGES-a.

“Kada je u pitanju raspoređivanje ostvarene dobiti CGES-a za 2021, koje se našlo na dnevnom redu, odlučeno je da se dobit od 16,9 miliona EUR doda neraspoređenoj, odnosno akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina, iako su protiv takve odluke burno reagovali i bili protiv manjinski akcionari koji su bili prisutni na Skupštini”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je za revizora CGES-a za ovu godinu izabran Prajsvoterhaus Kupers.

U nastavku 13. redovne Skupštine akcionara, razriješeni su članovi Odbora direktora u prošlom mandatu.

Dodaje se da je nakon toga jednoglasno potvrđena odluka o izboru članova Odbora direktora CGES-a, Aleksandra Mijuškovića, koji je reizabran, novih članova Zdravka Blečića, Almedinae Husović i Mijata Mirkovića.

Elektromrežu Srbije u Odboru CGES-a, kako se dodaje, zastupaće kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A, dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida.

Iz CGES-a su rekli da je danas u Podgorici održana i konstitutivna sjednica Odbora direktora u novom sazivu, na kojoj dosadašnji predsjednik Odbora direktora Aleksandar Mijušković, kojeg je ponovo predložilo Ministarstvo finansija, nijesu podržala dva člana novog saziva iz Crne Gore za tu funkciju, a koji su glasali za Mijata Mirkovića, na predlog člana Odbora direktora, Almedine Husović. Predstavnici italijanske Terne bili su uzdržani.

“Zbog nemogućnosti postizanja dogovora oko izbora predsjednika Odbora direktora CGES-a, za koju je neophodna prosta većina svih članova, odlučeno je da se nova konstitutivna sjednica održi 7. jula”, kaže se u saopštenju.

