Izabran novi Upravni odbor i rukovodstvo UNKCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi Upravni i etički odbor i rukovodstvo Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) izabrani su početkom mjeseca na Skupštini te asocijacije u Podgorici.

Novi Upravni odbor UNKCG u naredne dvije godine će sačinjavati predstavnici firmi Europetrol CG, Kallaba Company, IK Real i Dekar.

Iz UNKCG je saopšteno da je za predsjednika Upravnog odbora izabran Nreka Gojčaj iz firme Europetrol CG, dok će mjesto generalnog sekretara i predsjedavajućeg Skupštine i dalje pokrivati Boris Spalević.

UNKCG danas čine kompanije iz Crne Gore i to Avio Petrol, IK Real, S&M, Vjenniko Petrol, Kallaba Company, Kalamper, Alba petrol, Dekar, Novi Gas, Europetrol CG, VN Commerce, AP Petrol-Zaton, Humci BS i Montenegro petrol.

UNKCG je osnovan 2015. godine u cilju promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članica, u prvom redu u oblasti uređivanja poslovanja transporta i skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima na tržištu Crne Gore.

Udruženje djeluje u pravcu uklanjanja administrativnih barijera i unapređenja odnosa sa organima lokalne i državne vlasti i afirmisanja visokih standarda i profesionalnosti svojih članica.

Udruženje promoviše preduzetništvo i trgovine zasnovane na slobodnoj konkurenciji, promociji i poboljšanju poslovnih praksi, inicira i učestvuje u radnim grupama u dijelu donošenja novih ili dopunskih zakonskih akata koji mogu uticati na poslovanje članica i promoviše regionalne i EU trendove u polju transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima.

