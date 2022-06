Izabran novi Bord direktora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – U Luci Bar u petak je održana Skupština akcionara na kojoj je izabran novi Odbor direktora preduzeća.

Novi predstavnici državnog kapitala u najvećem lučkom preduzeću u većinskim vlasništvu države su menadžer iz Bara, Darko Pekić (URA), ekonomista iz Bara Marko Nišavić (DPS), pravnik Nedžib Ibrišimović (BS) iz Bara i ekonomista Vladimir Dragović (SNP).

Predstavnik manjinskih akcionara u lučkom Bordu biće bivši izvršni direktor ovog akcionarskog društva, Vladan Vučelić, prenosi portal Feral.bar.

U dosadašnjem sastavu, koji je razriješen, bili su predsjednica Odboa direktora Slađana Perišić (DF), zamjenik predsjednice Odbora direktora Savo Vujošević (DEMOS), kao i članovi Milorad Krgović, Aleksandar Lekić (PZP) i Milivoje Radović koji je ranije podnio ostavku.

Skupština akcionara je inače bila odložena 20. maja.

