Iza digitalne transformacije da stoji adekvatna strategija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalna transformacija predstavlja veoma značajnu promjenu iza koje mora da stoji adekvatna strategija i uključenost svih ključnih aktera procesa, ocijenjeno je na panelu „Digitalna transformacija poslovnih modela”, Konferencije o ekonomiji Montenegro 2022.

Ekspert za komunikaciju, upravljanje ljudskim resursima i digitalnu transformaciju Radoje Cerović istakao je da je digitalna transformacija od izuzetne važnosti za ekonomiju, ali da se mora prevazići prisutna težnja „izbjegavanja nesigurnosti“, odnosno nespremnost za upuštanje u nove poduhvate.

Kako je saopšteno iz Privredne Komore Crne Gore (PKCG), Cerović je kazao da je važno je da se proces digitalne transformacije analizira i planira, kako bi se što bolje odvijao i dao dobre rezultate.

“Digitalna tranzicija je svuda oko nas i stalno se odvija kao neminovan proces u svim oblastima. Ona predstavlja sistemski proces koji u određenoj mjeri mora imati koordinaciju na višem nivou” rekao je Cerović.

On je naveo da mora postojati posrednik između privrede i informatičkih kompanija, koji bi strategije transformisao u digitalne.

Prema njegovim riječima, u procesu digitalne transformacije najviše su pogođeni tradicionalni sektori kod kojih postoji jedna vrsta psihološke intertnosti, a Vlada mora kreirati politike koje bi doprinijele oslobađanju digitalnog potencijala.

Vlasnik i direktor Arctur-a iz Slovenije, Tomi Ilijaš je kazao da je se proces digitalne tranzicije dešava kao dio četvrte industrijske revolucije, te da doprinosi efikasnijem radu kompanija i boljem kvalitetu proizvoda koji imaju povoljniju cijenu.

“Digitalizaciju ne treba sprovoditi samo radi nje same, već kako bi nam svima bilo bolje”, istakao je on, dodajući da ona omogućava da se male države i male kompanije približe onim velikim, i pokazuje da se i sa malo ljudi može napraviti više.

Prema njegovim riječima, imperativ je da digitalno stvarno bude digitalno, a ne samo skenirana fotografija, a svi podaci da budu pravilno struktuirani i jednostavni za korišćenje.

“Digitalni procesi prikupljanja podataka moraju biti pojednostavljeni, i njihova dostupnost mora biti veća, a kompanije te podatke kasnije mogu pretvoriti u korisne informacije koje bi na kraju opet bile dostupne svima na korišćenje, što može značiti privredi, ali i državi u cjelini”, smatra Ilijaš.

On je rekao da je to dodatna vrijednost koja je svima potrebna, i koja poslovanje može podići na veći nivo.

Član Odbora direktora u Addiko banci i predsjednik Odbora udruženja bankarstva u PKCG, Miloš Miketić smatra da proces digitalizacije poslovnih procesa i modela mora biti dio svake strategije, posebno sada, kada je tehnologija dostupna svima.

“Digitalizaciju danas može svaku priuštiti, ali njena implementacija nije dovoljna, morate znati gdje želite da vas ona povede”, istakao je on.

Miketić je kazao da u Addiko banci, intenzivno i konstantno rade na digitalizaciji bankarskih servisa u Crnoj Gori.

Kako je dodao, ljudi u Crnoj Gori i dalje nemaju toliku potrebu da koriste digitalne usluge kako bi nešto ostvarili, i u najvećem procentu ni ne znaju da im to treba.

“Smatram da klijenti zaista treba da osjete benefite digitalizacije i shvate da su takve usluge mnogo jednostavnije” kazao je Miketić, dodajući da ta banka danas ima 74 odsto klijenata koji apliciraju za usluge i proizvode putem digitalnih online kanala.

Prema njegovim riječima, neophodno je riješiti pojedina regulatorna ograničenja u Crnoj Gori, te uvezati baze podataka sa Poreskom upravom, kako bi iskustvo klijenata bilo potpuno.

“Moramo znati kako da iskoristimo dostupne podatke i tehnologije koje imamo, zato je važno da imamo usaglašenost na nivou privrede i adminstracije, jer je imperativ da učinimo da danas sve bude digitalno”, istakao je Miketić.

On je kazao da, ukoliko bi administrativni sistem podigao nivo efikasnosti digitalizacijom usluga, povećala bi se i produktivnost i oslobodili resursi za stvaranje dodatne vrijednosti.

Direktorica i vlasnica Semos Education iz Sjeverne Makedonije Valentina Taseva je ocijenila da se digitalizacija neminovno dogodila onda kada je počela korona, dodajući da lekcije koje su naučene tokom tog perioda, moraju biti zapamćene.

“Ako smo koristili digitalni rad u bilo kojoj oblasti, ne smijemo ga obustaviti, jer ćemo na kraju biti samo na gubitku”, istakla je Taseva.

Ona je kazala da je njena kompanija imala imala skoro pet hiljada polaznika 2019. godine, dok će taj broj ove godine preći deset hiljada, što ne bi bilo moguće bez digitalne transformacije.

“Naš region ima brojna ograničenja, ali virtuelni svijet ih nema, zato možemo uraditi sve što želimo, jer nema politike i granica, svi su kupci, bilo naši ili globalni”, rekla je Taseva.

Prema njenim riječima, digitalnoj transformaciji kompanije mora prethoditi dobra strategija koja će uključivati sve sektore, a posebno one koji se odnose na marketing, finansije, menadžment ljudskih resursa i IT.

