Italijanska televizija u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Italije, domaćin predstavnicima jednog od najstarijih italijanskih medija Marco Polo/Alma TV, koji do nedjelje borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

„Predstavnici italijanske televizije će kroz snimanje neobičnih lokaliteta i intervjua sa interesantnim sagovornicima, svojoj publici predstaviti Crnu Goru kao turističku destinaciju. Pored obilaska turističkih lokaliteta, poseban akcenat će biti stavljen i na kulturu, tradiciju, istoriju i gastronomiju navedenih područja“, navodi se u saopštenju NTO.

Predstavnik italijanskog medija Marco Polo/Alma TV, Tommaso Teruzzi, kazao je da je oduševljen prirodnim ljepotama Crne Gore, njenom bogatom kulturom i izvrsnom hranom.

„Moram istaći da sam impresioniran narodom i njihovom velikodušnošću. I što je veoma važno dok sam ovdje osjećam se prijatno i sigurno“, rekao je Teruzzi.

Italijanski novinari su prethodnih dana obišli i upoznali ljepote crnogorskog primorja, od Herceg Novog, preko Tivta i Kotora, do Budve. Takođe, tom prilikom su posjetili avanturistički park Vrbanj, ostrvo Sveti Nikola, etno selo Krapina, selo Gornja Lastva i razgovarali sa stanovnicima Starog grada Budve.

Italijanska novinarka Alice Sieve rekla je da su ljudi veoma gostoljubivi i pažljivi.

„Naravno osim predivne komunikacije sa ljudima, koristila sam i svaki trenutak da uživam u prirodi i nevjerovatno ukusnoj hrani“, kazala je Sieve.

Narednih dana novinari će se upoznati sa atraktivnim lokacijama u Crnoj Gori kao što su Lipska pećina, poluostrvo Sveti Stefan, nacionalni park Biogradska gora i Stara maslina u Baru. Tom prilikom će i razgovarati sa kovačem Bogdanom Marcanom koji živi i radi na Cetinju, ali je porijeklom iz Italije.

Studijska posjeta italijanskih novinara realizuje se uz podršku lokalnih turističkih organizacija Budve, Bara, Kotora, Tivta, Herceg Novog, Podgorice, Cetinja, Kolašina, kao i Strip festivala iz Herceg Novog.

