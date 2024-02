Ispraviti nepravdu prema radnicima kojima nijesu uplaćivani doprinosi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozdravlja inicijativu Unije slobodnih sindikata (USSCG) da kroz izmjenu Zakona o Fondu rada ispravi nepravdu pričinjenu radnicima, kojima poslodavci nijesu redovno uplaćivali doprinose.

Poslanik SNP-a, Bogdan Božović, kazao je da je posljedica neuplaćivanja zarađenih doprinosa, nemogućnost radnika da ostvare pravo na penziju, ili ostvarivanje značajno niže penzije.

“Predlog izmjena zakona omogućava Fondu da proširi svoju djelatnost i da bude garant da će se radnicima uplatiti ono što su zaradili. Fond rada je u posljednjih pet godina prihodovao 16 miliona EUR, a rashodovao četiri miliona, što navodi na zaključak da postoje značajna sredstva koja se mogu iskoristiti u te svrhe”, poručio je Božović.

Prema njegovim riječima, pojedine zemlje EU imaju ovakva zakonska rješenja, gdje državne ustanove isplaćuju radnicima doprinose ukoliko to nije uradio poslodavac.

“Ovakav princip funkcionisanja se sprovodi i u regionu, u Hrvatskoj”, dodao je Božović.

SNP ukazuje na to da država mora da zaštiti radnike i mora im garantovati da će ostvariti svoja prava.

