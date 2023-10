Iskoristiti turističke potencijale Plava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plav ima velike turističke potencijale koje je potrebno staviti u veću funkciju razvoja, ocijenjeno je na Odboru udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG), koji je pozvao državne institucije da brže reaguju izradom strateških dokumenata.

Predsjednik Odbora, Ranko Jovović, kazao je na sjednici održanoj u Plavu, da su kao Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG inicirali tu sjednicu, kako bi u konstruktivnom razgovoru sa turističkom privredom Plava, relevantnim državnim institucijama i lokalnom upravom Plava, uvezali institucije i uvidjeli koji su sve to izazovi koji prate turističku privredu Plava.

„Nadam se da ćemo u narednom periodu imati češće sjednice na sjeveru Crne Gore. Ono što je veliki potencijal Plava, osim Nacionalnog parka i jezera, je i planirani put od Plava prema Dečanima i razvoj Bogićevice. Mislim da država tu mora vrlo brzo da reaguje strateškim dokumentima i razvojnim prostornim planom, kojim će se dati primat razvoju tog dijela Crne Gore”, rekao je Jovović.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, naveo da će otvaranje tunela od Kolašina prema Andrijevici ispod Jelovice, doprinijeti da sadržaji koje može da ponudi Nacionalni par Prokletije budu pristupačniji i dostupniji mnogobrojnim turistima.

Predsjednik opštine Plav, Nihad Canović, je u svom obraćanju govorio o potencijalima razvoja, kao i određenim izazovima sa kojima se suočava lokalna samouprava.

On je naveo da je veliki problem sa komunalnim otpadnim vodama, gdje nije rješeno pitanje kanalizacije i to predstavlja veliki pritisak na postojeći ekosistem i da je fokus svakako zaštita Plavskog jezera kao vrijednog potencijala.

Prema njegovim riječima, izgradnja puta i otvaranje Graničnog prelaza preko Čakora, otvorili bi značajan prostor za razvoj privrednih aktivnosti i bolju saradnju građana sa obje strane granice.

“Kako Plavsko jezero predstavlja sam dragulj grada Plava i u želji da tako i ostane u narednom periodu, a sa druge strane imajući u vidu da je poslednjih decenija došlo do smanjenja jezera i konstantnog pojačavanja ove pojave, neophodno je preduzeti mjere u pravcu zaustavljanja nestajanja jezera, odnosno njegovog čišćenja. Predlažemo da se Opština obrati renomiranim kućama koje se bave zaštitom životne sredine kako bi mogli izraditi elaborat o čišćenju odnosno zaštiti Plavskog jezera”, rekao je Jovović.

Državni sekretar Ministarstva ekonomskog razvoja, Armend Milla, kazao je da je popularizacijom ruralnog turizma Plav sve atraktivniji za strane turiste čemu svjedoče i Monstatovi podaci da je u prvih sedam mjeseci posjećenost sjevera Crne Gore bila veća 15 odsto.

“Danas smo imali priliku da saznamo o par projekata koji su od velikog značaja za lokalno stanovništvo Plava. Moramo učiniti sve da ti projekti budu realizovani. Danas smo imali konstruktivnu komunikaciju na ovoj sjednici i smatram da će Vlada ostati posvećena razvoju sjevera Crne Gore, jer smatramo da taj dio Crne Gore diše punim plućima uzimajući u obzir da sjever Crne Gore može razviti turizam koji će trajati 365 dana baš kao i jug Crne Gore”, kazao je Milla.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kako je naveo, svake godine organizuje programe podrške za razvoj seoskih domaćinstava.

„Ove godine smo opredijelili oko 400 hiljada EUR za razvoj manifestacionog turizma gdje smo mi kao Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma podržavali tri manifestacije koje su se održavale u Plavu”, naveo je Milla.

Direktor turističke organizacija Plav, Eldin Feratović, kazao je da Plav ima sve preduslove za postizanje značajnog napretka u turističkom sektoru.

„Izuzetna prirodna ljepota, bogato kulturno nasleđe i tradicija, čine ovaj kraj jedinstvenom destinacijom koja zaslužuje veću pažnju. Potrebno je da se držimo zajedno u podsticanju razvoja Plava, radeći na stvaranju bolje budućnosti za lokalno stanovništvo, kao i za sve posjetioce koji će uživati u čarima ovog vrijednog prirodnog bogatstva“, rekao je Feratović.

Andrija Pešić ispred hotelske grupe Montenegro Stars je prezentovao nove investicije hotela Visitor visoke kategorije, na obali Plavskog jezera, čija realizacija će značajno unaprijediti turističku ponudu Plava. Planirano je da hotel ima oko 60 soba sa pratećim sadržajem.

On je kazao da hotelska grupa Montenegro Stars traži kandidate za obuku do stalnog zaposlenja u novom hotelu Visitor u Plavu. Oni nude dvije godine teorijske i praktične obuke u hotelima Splendid Conference & Spa Resort i Hotelu Montenegro u svim hotelskim sektorima, od operativnih do upravljačkih uz mogućnost učenja i usavršavanja stranih jezika u cilju zaposlenja u novom hotelu Visitor koji se gradi u Plavu.

Almas Čekić iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) je rekao da je potrebno planski urediti izmještanje dalekovoda sa pozicije priobalnog dijela Plavskog jezera u mjestu Brezojevice.

Presjednik PSK Hrid, Enes Drešković, govorio je o projektima koji su od regionalnog i međunarodnog značaja i odnose se na prekograničnu saradnju Crna Gora, Kosovo i Albanija.

“Od nemjerljivog značaja će biti doprinos Privredne komore jer su vaši članovi svestrani ljudi iz mnogih sfera javnog i privatnog sektora. Prokletije međunarodni Nacionalni park, je projekat koji će poslužiti kao pilot projekat tri države kojim ćemo pokazati da sa vrha planina i zajednćkog masiva Prokletija svi naredni koraci mogu silaziti prema urbanim sredinama i praviti liberalne bezgranične zone između tri države”, naveo je Drešković.

Miljan Vučinić iz Uprave policije je kazao da što se tiče graničnog prelaza Čakor koji nije u funkciji potrebno je ispred Odbora uputiti dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova kao nadležnom Ministarstvu, da se to pitanje riješi.

Diplomirani inžinjer građevinarstva i planer u opštini Plav, Harun Redžić, kao jedan od revizora prostornog plana je kazao da planina Bogićevica predstavlja Alpsku turističku destinaciju. On je istakao problem neriješenih otpadnih voda iz Gusinja koje utiču na floru i faunu Plavskog jezera.

Turistički inspektor Derviš Spahić predložio je da je potrebno uraditi softver koji će unaprijediti evidenciju i praćenje broja gostiju koji dolaze u Plav.

Amel Dedeić iz Nacionalne turističke organizacija je rekao da su oni upoznati sa svim izazovima sa kojima se u radu suočavaju turističke organizacije sa Sjevera Crne Gore i da su tu za svu vrstu pomoći i podrške.

Predsjednik ribolovnog kluba Orhan Bašić kazao je da na Nacionalni park Prokletije treba gledati kao zastavu kojom lokalna zajednica treba da maše da bi se promovisali kao turističko mjesto i dodao da su projekti ‘Piks of d Balkans’ i projekat Nacionalnog parka realizovani uz pomoć inicijative i EU fondova.

Zamjenik predsjednika Odbora Luka Bulatović istakao je velike turističke potencijale Opštine Plav, ali i potrebu izgradnje visokokvalitetnih smještajnih kapaciteta.

“Jedan od najznačajnih izazova je brojnost smještajnih kapaciteta, za normalno odvijanje turizma, nedostaju i mali, srednji i veliki hoteli. Potrebno je organizovati slične događaje kao što je ovaj kako bi se javnost i investitori upoznali sa potencijalima Opštine Plav”, naveo je Bulatović.

Rajko Malović ističe da je GIZ još ranije uradio Strategiju razvoja nacionalnih parkova i da je to vrlo važan dokument.

Sekretarka Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva, Sanja Marković, prezentovala je uporednu analizu postojećeg zakonodavnog okvira o sezonskom zapošljavanju stranaca u Crnoj Gori i Hrvatskoj u sektoru turizma, koja je urađena u okviru projekta Pojednostavljeni uslovi zapošljavanja sezonskih radnika u turizmu u Crnoj Gori, koji sprovodi Privredna komora u saradnji sa GIZ-om.

Milla je rekao da će Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma razmotriti sve predloge koji su se čuli na sjednici.

Milla je naveo da Ministarstvo ostaje na raspolaganju svim privrednicima i mještanima kako bi se svi projekti od suštinskog značaja za Plav i Gusinje sproveli u djelo.

Canović je istakao i značaj sjednice Odbore na kojoj su se mogla čuti razna zapažanja privrednika iz Plava o tome koji su to akutni problemi koji muče tu opštinu i na čemu bi trebalo raditi u narednom periodu kako bi se poboljšao ukupni ambijent za razvoj turizma.

“Izuzetno je važno što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma uzelo učešće u radu sjednice, jer su na licu mjesta mogli da čuju koji su to zahtjevi privrede Plava, šta to mogu da pojednostave u svojim procedurama kako bi programi koje nude, a koji se tiču unapređenja privrednog ambijenta bili prilagođeni na način koji odgovara našim građanima. Glavni zaključak je da Plav ima velike kapacitete i potencijale koje je potrebno staviti u veću funkciju razvoja nego što je do sada bio slučaj“, rekao je Canović.

Na tom planu dosta će, kako se dodaje, im pomoći izgradnja hotela Visitor sa četiri zvjezdice i stavljanje u funkciju dijela hotela Plavsko jezero, što je prema najavama investitora planirano za maj sljedeće godine.

„Sve navedene aktivnosti bi mogle uticati da slika Plava naredne godine bude znatno izmijenjena u korist svih građana Plava i da se smanje migracije iz ovog grada“, zaključeno je u saopštenju.

