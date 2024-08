Iskoristiti ogromne potencijale Skadarskog jezera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima sve potencijale da bude najveći proizvođač ribljih proizvoda na Balkanu, saopštio je poslanik Demokrata u Skupštini, Momčilo Leković, i dodao da su kapaciteti Skadarskog jezera ogromni.

On se osvrnuo na usvajanje Zakona o organizaciji tržišta u ribarstvu i akvakulturi u parlamentu u petak, ocijenivši da Crna Gora ima sve što je potrebno da prehranjuje, odnosno snabdijeva, bez pretjerivanja, bar pola Evrope.

“Tvrdim da su privredni, odnosno razvojni i turistički potencijali Skadarskog jezera, ukoliko bi bili iskorišćeni na pravi način, dovoljni da Crnu Goru svrstaju makar u srednje razvijene evropske države i to bez ikakvih problema. Međutim, da bi to ostvarili potrebno je ispuniti nekoliko uslova”, naveo je Leković u saopštenju.

Prvi je zaštita ribljeg fonda, koji se uništava, i čemu se država mora oštro suprostaviti.

“Sa druge strane, dobri poznavaoci prilika znaju da Skadarsko jezero ima 30-ak mjesta nazvanih „oka“, čija je dubina i po 40 metara, gdje se riba skoncentriše, te baš u tim mjestima i postaje vrlo laka meta za nezakonit ribolov”, rekao je Leković.

Upravo je takva riba, iz tih mjesta, koja je pritom izuzetnog kvaliteta, potencijal Crne Gore.

Dokaze da je ovo sve moguće, Leković nalazi u nekadašnjoj državnoj fabrici Ribarstvo, koja je počela sa radom davne 1965. godine na Rijeci Crnojevića i koja je bila dio čuvene Industrijeimport.

Ova fabrika je nekada zapošljavala čak 300 radnika, a proizvode je plasirala, čak na tržište Amerike i Italije.

“Danas imamo jednu nevjerovatnu stvar i podatak da, iako je primorska država, Crna Gora godišnje potroši oko 14 miliona EUR za uvoz ribe i ribljih proizvoda. To se definitivno mora promijeniti. Očekujem da sada, kada smo stabilizovali političke prilike i kada smo konačno krenuli naprijed, da i u ovoj oblasti ostvarimo značajne rezultate i vratimo sve propušteno i obnovimo uništeno”, zaključio je Leković.

