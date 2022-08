Iskoristiti brojne resurse Gusinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najbogatija vodoizvorišta pijaće vode u državi, izuzetni šumski resursi, pogodnosti za razvoj ljetnjeg i zimskog, eko, ruralnog, zdravstvenog i elitnog turizma i skijaški potencijal, samo su neki od resursa Gusinja koje treba kapitalizovati, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je predsjednici Opštine Gusinje Aneli Čekić i predsjedniku Skupštine Opštine Bujaru Hasanđekaju čestitao Dan Opštine.

„Gusinje je satkano od živopisnih krajolika, koji su izvanredna razvojna šansa sjeveroistoka. Jedan od primarnih ciljeva sticanja statusa opštine jeste zaustavljanje negativnih efekata ekonomske migracije. Taj cilj treba da bude konstantno u fokusu lokalne samouprave“, naveo je Abazović u čestitki.

On je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, poručio da otvaranje graničnog prelaza sa Albanijom i bolje povezivanje sa Podgoricom čini prekretnicu u razvoju Gusinja.

„Najbogatija vodoizvorišta pijaće vode u državi, izuzetni šumski resursi, dostupnost svih 12 mjeseci, mogućnost razvoja ribarstva, prednosti za farmerski način gajenja i održavanja domaćinstava i uvezivanja srednjih i malih proizvođača hrane, kako bi turistički proizvod i ponuda bili sasvim autohtoni, samo su dio resursa i potencijala koje tek treba kapitalizovati realizacijom ozbiljnih, održivih projekata“, smatra Abazović.

Pomenutome, kako je naveo, treba pridružiti finansijski impuls dijaspore, koja u kontinuitetu iskazuje interesovanje i potrebu za investiranjem, kako bi sa zavičajem intenzivnije dijelila životnu perspektivu.

Abazović smatra da su svi društvenopolitički faktori dužni da daju svoj puni doprinos da bi Gusinje, plavski, beranski i rožajski kraj, sa svojom ponudom, bili prisutniji i vidljiviji na domaćem i evropskom tržištu.

„Duboko smo uvjereni da će pogodan tranzitni položaj naročito doći do izražaja izgradnjom puta Plav – Dečani i da će to donijeti mnoge benefite i za vaš kraj. Početak balansiranja razvoja naših regija, infrastrukturno jačanje – bolje povezivanje svih lokaliteta u državi i široki društveno-politički konsenzus oko evropske budućnosti Crne Gore, svakako da nas učvršćuju u uvjerenju da će sljedeći Dan Opštine Gusinje sa razlogom biti još svečaniji“, zaključuje se u čestitki.

