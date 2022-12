IRF podržao kreativce Radne sobe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) podržao je kreativce firme Radna soba, koja se bavi marketingom, štampom i organizacijom događaja.

Uigrana ekipa maštovitih stručnjaka i široki spektar usluga, još od 2016. godine krase specijalnu radionicu na Starom Aerodromu, koja nosi naziv Radna soba.

„Produktivnost firme izražava se u raznim oblicima i formama, vidljivim širom Crne Gore, na bilbordima, reklamama, kroz brošure i publikacije“, navodi se u saopštenju IRF-a.

Suvlasnik Radne sobe, Dejan Basta, predstavio je djelatnost kreativne fabrike ideja, kazavši da su za kratak period stekli renomiranu listu klijenata, prenosi Mediabiro.

“Bavimo se marketingom, štampom, organizacijom događaja. U firmi je stalno zaposleno devetoro ljudi. Firma je podijeljena, uslovno rečeno, na četiri sektora. Organizacija, dizajn studio, proizvodnja i sektor za promocije i događaje. Što se tiče štampe i proizvodnje, 70 odsto poslova odrađujemo unutar firme, imamo pet mašina“, rekao je Basta.

Poznat po pružanju podrške, na samo u fazama osnivanja preduzeća, već i prilikom prevazilaženja nepovoljnih finansijskih situacija, IRF je pokazao spremnost da bude potpora Radnoj sobi u periodu najveće pandemije koja je zadesila 21. vijek.

“Prvi put smo se obratili IRF-u u martu 2020. godine, kada je počela kovid situacija, jer su nam bila potrebna sredstva za premošćavanje krize koja je nastala. Dobili smo dva kredita. Drugi put smo se obratili krajem prošle godine za nabavku repromaterijala, gdje nam je kredit isto odobren. Do sada smo, unazad dvije godine, dobili od IRF-a sredstva u iznosu od 27 hiljada EUR“, precizirao je Basta.

Dobro poznate olakšice u vidu znatno nižih kamata i duže ročnosti kredita i odnos koji IRF njeguje u svojim poslovnim poduhvatima, stavke su koje bivaju prepoznate i cijenjene kod mnogobrojnih klijenata.

To je ujedno i ključni razlog zbog kojeg crnogorska privreda upravo IRF-u daje prednost u odnosu na banke kada je u pitanju podrška njhovim biznisima.

“Zadovoljni smo saradnjom. Uslovi su dobri. Prednosti su što postoje grejs periodi, manje su kamate“, dodao je Basta, koji neumorno, zajedno sa složnim kolegama, nastavlja da radi na ugovorenim štamparskim i marketing projektima.

