IRF i zvanično postao član ELTI

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF) i zvanično je postao član Evropske asocijacije dugoročnih investitora (ELTI), kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana.

Ceremonija svečanog učlanjenja upriličena je u Madridu, tokom španskog predsjedavanja EU, u prisustvu izvršne direktorice IRF-a, Irene Radović, predsjednika Asocijacije Daria Skanapjeka, čelnika državnih razvojnih banaka EU i međunarodnih finansijskih institucija.

“Počastvovani smo da se priključimo porodici državnih razvojnih banaka i međunarodnih finansijskih institucija Evrope, kao prva državna razvojna institucija sa Zapadnog Balkana. Zahvalni smo članicama ELTI na ukazanom povjerenju i potpuno posvećeni Udruženju koje ima naglašeno važnu ulogu u podršci evropskoj ekonomiji“, rekla je Radović, prenosi Mediabiro.

Ona je dodala da je ta uloga još naglašenija u trenutnom izazovnom kontekstu visoke inflacije, prolongiranog konflikta u Ukrajini, borbe protiv klimatskih promjena i njenih posljedica na ekonomije i društva.

Iz IRF-a su saopštili da ELTI predstavlja vrijednu platformu koja pomaže članicama da ostvare strateške ciljeve i doprinesu održivom razvoju evropske i globalne ekonomije. To udruženje već deset godina okuplja vodeće evropske državne razvojne i izvozne banke i ključne multilateralne finansijske institucije, a osnovano je s ciljem da podrži održiv i dugoročni ekonomski rast, razvoj infrastrukture i stvaranje novih radnih mjesta u zemljama članicama.

Izvršni direktor razvojne banke Italije i novoizabrani predsjednik ELTI, Dario Skanapjeko, pohvalio je ulogu IRF-a u snaženju crnogorske privrede, pozdravio pristupanje crnogorske razvojne finansijske institucije familji državnih razvojnih banaka EU, te istakao da članstvo Crne Gore u ELTI, kao prve članice sa Zapadnog Balkana predstavlja snažan signal i otvara prostor za benefite za Crnu Goru i članice ELTI.

Generalni sekretar ELTI asocijacije, Helmut von Glasenapp, rekao je da je uvjeren da će IRF ostvariti značajne benefite od članstva, pošto oni imaju mrežu proaktivnih članova u koje imaju povjerenja i koji razmjenjuju iskustva između sebe snažeći ulogu državnih razvojnih banaka u cjelini.

„Siguran sam da će i ostali članovi imati benefite od članstva IRF-a, jer zemlja sa Zapadnog Balkana donosi važno i jako relevantno iskustvo unaprjeđujući ljude, ekonomiju i društvo“, naveo je Glasenapp.

Kroz svoje aktivnosti, ELTI podržava ostvarivanje ciljeva evropske politike, kao što su unapređenje konkurentnosti, ekološka održivost, energetska tranzicija, digitalizacija, socijalna inkluzija i regionalni razvoj, a upravo su to vrijednosti za koje se IRF zalaže u Crnoj Gori.

Radović je saopštila da je s velikim ponosom prihvatila odgovornost da vodi tu sistemski važnu finansijsku instituciju kao prva žena na mjestu izvršne direktorice od njenog osnivanja.

„Takođe, jedina sam žena na čelnoj poziciji u crnogorskom bankarskom sektoru. Našim prisustvom u ELTI-ju dodatno jačamo vrijednosti raznolikosti i inkluzivnosti u podsticanju ekonomskog razvoja. Zajedno sa cijenjenim koleginicama neizostavno ćemo podržati napore ELTI-ja u tom pravcu,” poručila je Radović.

Njena koleginica iz razvojne banke Irske, Džun Batler, kazala je da je kao potpredsjednica ELTI asocijacije vrlo srećna da može poželjeti dobrodošlicu Crnoj Gori u ELTI porodicu.

„Imamo puno zajedničkih izazova, na kojim u IRF-u fokusirano rade. To uključuje digitalizaciju, suočavanje sa klimatskim izazovima i osnažavanju više žena u preuizimanju značajnih mjesta na pozicijama ekonomskog odlučivanja. Uvijek rado podržavamo i pomažemo drugim članovima na tim zajedničkim izazovima. I stvarno se radujem da pomognem na putu do relaizacije projekta državne razvojne banke Crne Gore. Bićemo tu da ih podržimo i damo im vjetar u leđa na tom putu“, saopštila je Batler.

Viceguverner razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), Johannes Boehmer, rekao je da imaju dobru saradnju sa IRF-om i da je lijepo vidjeti da se IRF priključuje ELTI.

„Ovo je izuzetno korisna saradnja državnih razvojnih banaka, kao i razmjena znanja i iskustava, koji su vrlo bitni za razvoj svake države EU. Razvojna banka Savjeta Evrope, kao banka društvenog razvoja, zadovoljna je što može da podrži IRF i njegove napore za ekonomski napredak Crne Gore,“ kazao je Boehmer.

Zajedničkom unaprjeđenju ekonomije Zapadnog Balkana kroz članstvo u ELTI asocijaciji se nada i čelnik njemačke razvojne banke KfW i potpredsjednik ELTI asocijacije, Lutz-Christian Funke.

„Vrlo smo srećni da se IRF pridružuje našem Udruženju. Imamo više od 30 članova i vrlo smo srećni da ćemo sada kroz članstvo Crne Gore i IRFa uključiti i Zapadni Balkan u našu veliku porodicu. Svi smo vrlo odani ELTI Asocijaciji, i vrlo smo zadovoljni da u narednom periodu imamo vrlo blisku saradnju. Nadamo se da ćemo zajedno značajno unaprijediti Evropu i Zapadni Balkan,“ naveo je Funke.

Saradnja i razmjena iskustava sa državnim razvojnim i izvoznim bankama zemalja članica EU važan je korak u jačanju institucionalnih kapaciteta, koji je već započet pripremama za proces transformacije IRF-a u razvojnu banku Crne Gore.

„To će omogućiti IRF-u da adekvatno podrži ambiciozne strateške ciljeve razvoja crnogorske privrede“, poručili su iz IRF-a.

