Internet portal za prikazivanje pokrivenosti signalom mobilnih mreža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) razvila je novi internet portal koji je namijenjen za prikazivanje mapa pokrivanja signalima mobilnih operatora registrovanih kod tog regulatora.

„Mape pokrivanja se dobijaju procesom predikcije nivoa signala korišćenjem softvera koji posjeduje EKIP i pokazuju pokrivenost signalom mobilnih mreža u Crnoj Gori po izabranim parametrim – operator, vrsta tehnologije, brzina prenosa i vremenski period“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Pored osnovne namjene, na portalu je omogućeno i upoređivanje nivoa signala operatora i drugih statističkih podataka, a obezbijeđena je i funkcionalnost za korisnike da prijave potencijalne probleme u pokrivenosti signalom za odabranu lokaciju.

Portal je realizovan kao opensource rješenje, koje omogućava njegov kontinuirani razvoj, nadgradnju i integraciju sa drugim sistemima.

EKIP je portal razvio u saradnji sa podgoričkim preduzećem BlackDot i dostupan je na adresi www.pokrivenost.me.

Iz EKIP-a su objasnili da je portal namijenjen široj javnosti u cilju informisanja o stepenu pokrivenosti teritorije Crne Gore signalima mobilnih mreža, razdvojeno po tehnologijama.

Osim njegove osnovne namjene, portal pruža i dodatne statističke podatke u vidu procentualnih rezultata porocjene pokrivenosti stanovništva i teritorije Crne Gore, kao i staističke podatke o obimu instalacija i radio-frekvencijskih opsega koji pojedini operatori koriste za pružanje usluge javnih mobilnih elektronskih komunikacionih usluga.

Pored više poznatih pristupa i razvijenih metoda za predikciju, još nijedan model nije generalno prihvaćen, kao jedinstven i pouzdan u svim uslovima.

