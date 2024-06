Intenzivnija regionalna saradnja vazduhoplovnih vlasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalna saradnja vazduhoplovnih vlasti je na zavidnom nivou, a njeno intenziviranje posebno važno za brži razvoj u toj oblasti, ocijnjeno je uoči današnjeg sastanka Zajedničkog odbora ECAA sporazuma o stvaranju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji se održava u Podgorici.

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV), Ivan Šćekić, ugostio je u crnogorskoj instituciji Filipa Kornelisa, direktora za vazduhoplovstvo u Evropskoj komisiji (Generalni direktorat za mobilnost i transport – DG MOVE) i kolege iz agencija / direktorata za civilno vazduhoplovstvo Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Sjeverne Makedonije.

Oni su, između ostalog, razgovarali o unapređenju koordinisanog nastupa na međunarodnom nivou u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti vazduhoplovstva.

“Posvećeno radimo da bismo uspješno sprovodili evropske standarde i da bi države imale potpune benefite od ovog sporazuma. Zadovoljstvo je to što se konstantno poboljšava kvalitet sistema sigurnosti i bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva”, istaknuto je na sastanku u Agenciji.

Direktori regionalnih nadležnih institucija su saglasni da je dvodnevni sastanak Zajedničkog odbora prilika da se predstavnici Evropske komisije uvjere u posvećenost ispunjavanju obaveza iz ECAA sporazuma.

Na sastanku u crnogorskoj Agenciji učestvovali su direktorica Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, Mirjana Čizmarov, direktor Uprave za civilno vazduhoplovstvo Albanije Maksim Ethemaj, direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, Zorislav Ivanović i generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva Kosova, Burim Dinarama.

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Agencije za civilno vazduhoplovstvo Sjeverne Makedonije, Veti Gjorgjieska – Atanasoska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS