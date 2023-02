Intenzivnija komunikacija u cilju preuzimanja flote i zaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Upravnog odbora Morskog dobra, Blažo Rađenović i izvršni direktor Pomorskog saobraćaja, Dejan Ban dogovorili su intenzivniju komunikaciju u toku ove sedmice kako bi dobili konkretniju ponudu od te kompanije koja upravlja trajektnom linijom za preuzimanje flote i zaposlenih.

Rađenović je novinarima nakon sastanka, održanog na inicijativu Morskog dobra, kazao da to preduzeće neće dozvoliti da dođe do zastoja na liniji Kamenari – Lepetane u bilo kom smislu.

Sastanak je održan nakon što je Vlada na posljednjoj sjednici donijela odluku da stavi van snage zaključak iz juna 2019. i pokrene postupak za dodjelu koncesije za prevoz trajektom na relaciji Kamenari-Lepetane, prenosi portal RTCG.

“Ono što je bitno je da je u rekordnom roku odgovoreno iz Pomorskog saobraćaja i zakazan je ovaj sastanak. U načelu smo dogovorili da u tekućoj sedmici imamo intenzivnu komunikaciju kako bi imali neke konkretnije ponude i od strane Pomorskog saobraćaja kada su u pitanju plovni objekti, zaposleni ali i o ugovorenim obavezama”, rekao je Rađenović.

On je naveo da će, što se tiče Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom, resornog ministarstva i Vlade, posao biti realizovan u potpunosti i kako je istakao neće biti na štetu ni građana, ni budžeta Crne Gore.

“Naša platforma je da u što skorijem roku imamo definisano, da li ćemo sa Pomorskim saobraćajem imati ugovor po osnovu preuzimanja i trajekta i osobralja, odnosno flote i zaposlenih, ili će to biti firme koje smo u prethodnom periodu kontaktirali”, naveo je Rađenović.

On je kazao da od četvrtka imaju zvanično stav Vlade i stavljanje van snage zaključka gdje nam je dodijeljen ovaj posao.

“Do četvrtka nijesmo mogli konkretnije stvari preduzimati ali kao odgovorno preduzeće niz poteza smo u tom pravcu napravili jer smo inicirali da se stavi van snage zaključak iz 2019. U svakom slučaju, bitno je da građani imaju servis koji će biti u skladu sa zakonima Crne Gore i gdje će posao, kada se raspišu koncesije, biti utemeljen u zakonu. Do tada Morsko dobro, kao likvidno preduzeće, daće kompletan servis građanima”, kazao je Rađenović.

Na pitanje novinara kako Morsko dobro može da se bavi pomorskim transportom kada nije registrovano za obavljanje tih poslova, Rađenović je odgovorio da će imati uskoro u Statutu novi član koji će biti na Vladi predložen, kako će u potpunosti biti zakonit i utemljen u ovoj privrednoj djelatnosti koju će obavljati ubuduće.

“To neće biti novi osnivački akt već će biti korekcija postojećeg Statuta, ako ne na ovoj, na prvoj narednoj sjednici”, dodao je Rađenović.

O tome da li će Morsko dobro uzeti u zakup ili kupiti brodove zajedno sa posadom od Pomorskog saobraćaja kaže biće stvar poslovnih politika dva preduzeća.

“Kao neko ko je vršio djelatnost na ovoj liniji, s obzirom na to da Pomorski saobraćaj ima opremljeno, sve smatramo da je prirodno, kao zakupac dosadašnji, da se nakon formalizovanja zaključka, s njima prvo dogovorimo, a ako ne dođe do dogovora imamo alternativno rješenje a to je da imamo domaću firmu koja se ponudila ali imamo i susjedne firme i firme iz EU koje su spremne da nam dopreme trajekte”, kazao je Rađenović.

On je naveo da postoji paušalna ocjena da za to ne postoji utemeljenje u zakonu i ustvrdio da u Zakonu o moru postoji član koji to dozvoljava.

Na konstataciju novinara da taj član Zakona o moru podrazumijeva saobraćaj između luka a da se u konkretnom slučaju radi o pristaništu Rađenović je kazao da se radi o višem interesu.

“Svima je jasno da ćemo na nivou Vlade i države sve riješiti u skladu sa zakonom i pravilima. Vaše je pravo da tumačite, ali mi imamo utemeljenje i nećemo ništa raditi što nije u skladu sa zakonom i pravilima”, poručio je Rađenović.

Premijer Dritan Abazović nedavno je najavio da će prevoz na liniji Kamenari-Lepetane biti besplatan.

“Ako dođe do iznenadnog prekida saobraćaja od Pomorskog saobraćaja, imamo alternativno rješenje i dok ne sprovedemo procedure, složićete se da je rok od četvrtka do danas jako kratak ali u periodu od sedam dana ćemo riješiti i te formalnosti. Dakle za taj period, možda od mjesec, daćemo građanima uslugu besplatno. Za prvi period idealan je prelazni period, imamo kapaciteta možda dva, tri trajekta koji će biti u opticaju”, kazao je Rađenović.

On je dodao da to neće biti dovoljno za turističku sezonu ali do sezone će se, kako se nada, kroz postupak javne nabavke riješiti taj problem i imati nova plovila.

