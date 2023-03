Intenzivirati aktivnosti na realizaciji jadransko-jonskog gasovoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji potreba da se intenziviraju aktivnosti na realizaciji jadransko-jonskog gasovoda koji je zasnovan na ideji da se postojeći hrvatski gasovodni sistem preko Crne Gore i Albanije poveže sa transjadranskim gasovodom, saopštio je ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

On je na sastanku sa ministrom gospodarstva i održivog razvoja Hrvatske, Davorom Filipovićem, kazao da su pokrenute aktivnosti na izradi studija izvodljivosti za izgradnju gasnih elektrana u Crnoj Gori, pri čemu poseban značaj ima lokacija Luke Bar.

Sastanak je upriličen u okviru prvog dana biznis foruma Partnerstva za transatlansku saradnju u oblasti energetike i klime (P-TECC) koji se održava od srijede do sjutra u Zagrebu.

Pomenuti forum je organizovalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država, Američko-srednjoevropsko poslovno udruženje i atlansko vijeće.

Na sastanku su iskazane obostrane namjere da se intenziviraju aktivnosti na realizaciji izuzetno važnih infrastrukturnih projekata iz oblasti energetike, gdje su ujedno i razmijenjena iskustva.

Ibrahimović je istakao odlučnost Crne Gore da postane članica Evropske unije, koja je na tom putu posvećena čuvanju i jačanju dobrih susjedskih odnosa, regionalne stabilnosti i uzajamne saradnje.

“Unapređenje regionalne saradnje i članstvo u Evropskoj uniji su od ključnog značaja za jačanje energetske bezbijednosti i ekonomskog prosperiteta našeg regiona”, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je ocijenio kao veoma značajnu finansijsku pomoć EU za ublažavanje posljedica energetske krize koja se ogleda u obezbjeđenju bespovratnih sredstava u iznosu od 30 miliona EUR u korist građana Crne Gore.

Takođe, on je ukazao na to da Crna Gora na svom putu ka Evropskoj uniji intenzivno radi na usklađivanju sa evropskom legislativom i da su u toku intenzivne aktivnosti na donošenju zakona o obnovljivim izvorima energije, zakona o prekograničnim infrastrukturnim objektima kao i na zakonu kojim se regulišu strateške rezerve naftnih derivata.

Na marginama biznis foruma upriličena je i večera sa sekretarkom za energetiku SAD, Jenifer Granholm.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS