Intencija Vlade da vrati Luku Bar u 100 odstotno državno vlasništvo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intencija Vlade je da vrati Luku Bar u 100 procentno državno vlasništvo, a nakon toga da se nađe svjetski operater koji će potpuno promijeniti luku, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Ko bi u luku ušao da radi na ispravan način i uradi veliki mega hub za kontejnerske temrinale, taj bi motivaciono djelovao na investitore da odrade auto-put, odnosno da ga kompletiraju prema Beogradu i Budimpešti i da dođe do modernizacije željezničke infrastrukture“, kazao je Abazović u Skupštini tokom Premijerskog sata.

On je, odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta za promjene (PzP), Branka Radulovića, poručio da luka bez toga nikome nije interesantna.

„Taj koji dođe da bude veliki operater, ne interesuje ga tržište od 600 hiljada ljudi. To je za svakoga malo tržište. Država sada ima šansu, jer su postojeći investitori izrazili spremnost da izađu iz posla. Mi smo spremni da uđemo u razgovore i već smo sa ministrom finansija dogovorili dinamiku da vidimo kako možemo to da preuzmemo nazad u naše vlasništvo“, saopštio je Abazović.

On smatra da državnu imovinu treba povećavati, a ne samo umanjivati.

Abazović je, odgovarajući na pitanje poslanika Bošnjačke stranke (BS), Amera Smailovića, kazao da poseban fokus mora biti na sjever države.

„Mi zaista imamo veliku volju da tamo radimo i zadržimo ljude koliko je to moguće. Želimo da malo promijenimo odnos, da ljudi osjete veće uvažavanje u odnosu na prethodni period. Želim da počnemo od malih pobjeda“, rekao je Abazović.

On je kazao da će kriza u jednom trenutku proći i da taj momenat treba spremno dočekati, sa dobrim planovima, projektima i idejama, koje se mogu ponuditi investitorima.

Abazović je dodao da mjere koja Vlada preduzima u cilju očuvanja standarda građana neće imati željeni efekat zbog ogromne inflacije, ali da će malo olakšati postojeću situaciju.

„Mi to moramo da radimo permanentno“, poručio je Abazović.

