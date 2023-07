Instrukcije carinarnicama u vezi sa jednoobraznim postupanjem na prelazima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) dostavila je instrukcije svim carinarnicama u vezi sa jednoobraznim i efikasnim postupanjem službenika, u skladu sa carinskim propisima.

“Ovo pojašnjenje je nedavno upućeno da bi se na graničnim prelazima obezbijedio brži promet robe i dodatno izbjeglo nepotrebno zadržavanje prevoznih sredstava i putnika, a posebno je to važno tokom pojačanog prometa u turističkoj sezoni”, rekli su iz UPC.

UPC je, prema riječima njenih predstavnika, imajući u vidu kapacitete graničnih prelaza i pojačan promet robe i putnika u sezoni, u saradnji sa graničnom policijom blagovremeno obavila pripreme da bi se smanjila zadržavanja na granici.

Prema Carinskom zakonu, sva roba koja se unosi u carinsko područje Crne Gore mora se prijaviti graničnoj carinarnici. Dodatno, osoba koja unosi robu u carinsko područje dužna je da robu preveze do mjesta koje odredi nadležni carinski organ, odnosno gdje se roba podnosi i nad njom sprovodi odgovarajući postupak.

“Suština je da se, poštujući carinske propise, roba pregleda tako da ne izaziva zastoj na graničnim prelazima, kao i da se pojača kontrola u cilju eliminisanja eventualnih koruptivnih elemenata”, kazali su iz UPC.

Instrukcije UPC date carinarnicama predstavljaju i olakšice u smislu da se na graničnom prelazu na brži i efikasan način sprovede kontrola i roba uputi u unutrašnju carinsku ispostavu, odnosno na terminal kod kojeg se sprovodi postupak stavljanja robe u slobodan promet (carinjenje).

Terminali su i obrazovani radi sprovođenja ovakvih carinskih procedura.

Iz UPC su objasnili da je carinjenje robe složen postupak, koji od carinskih službenika zahtijeva specijalističke vještine, koje se odnose na tarifiranje robe korišćenjem carinske tarife, pravila o porijeklu, carinsku vrijednost, procijenu da li je potrebna laboratorijska analiza, mjerenje i primjena propisanih standarda, uzorkovanje robe i slično.

“Upravo su carinski službenici, raspoređeni na radnim mjestima na terminalima, specijalizovani za te poslove. Dakle, pravilnim sprovođenjem propisa, obezbjeđuje se pregled na graničnim prelazima, kao i dodatne provjere robe i dokumentacije na terminalima”, dodali su iz UPC.

Cilj je, takođe, da se privrednici afirmišu da koriste i savremene institute koje obezbjeđuje UPC.

To podrazumijeva da mogu dobiti status ovlašćenog privrednog subjekta (AEO), koji se zasniva na partnerstvu između carine i preduzeća, odnosno najvećem stepenu povjerenja koje stiče domaći subjekt uključen u međunarodnu trgovinu, u skladu sa smjernicama Evropske komisije (EK).

Ovaj status nudi brojne prednosti preduzećima, uključujući i upotrebu pojednostavljenih carinskih postupaka, koji dozvoljavaju da se roba sa graničnih prelaza upućuje direktno u prostorije uvoznika.

“Privrednici koji nemaju ovaj status mogu, ukoliko posluju u skladu sa propisima, dobiti odobrenje za korišćenje pojednostavljenog carinjenja na graničnom prelazu na osnovu fakture, kada se radi o jednostavnoj robi koja se može lako i brzo pregledati kod granične carinske ispostave”, objasnili su iz UPC.

Ukoliko se, u posebnim slučajevima, radi o jednostavnoj robi, za koju postoje uslovi kod granične carinske ispostave da se sprovede carinjenje, uvoznici koji nemaju odobrenje za korišćenje pojednostavljenog carinjenja na osnovu fakture mogu se obratiti UPC preko područne jedinice – carinarnice.

“Potrebni su podaci o planiranom prometu na graničnim prelazima i vrsti robe, a UPC će u najkraćem roku odgovoriti na zahtjev, na osnovu dostavljenih podataka, tehničkih mogućnosti za pregled robe kod tih graničnih carinskih ispostava i kadrovskih mogućnosti za sprovođenje ovog postupka”, rekli su iz UPC.

Oni su podsjetili i da koordinacija aktivnosti službenika granične policije i carine dovodi do ubrzanja i pojednostavljenja procedura da bi se svim putnicima obezbijedilo brže prelaženje državne granice.

