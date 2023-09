Inspektori utvrdili da Janjušević ne ispunjava uslove

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja, Dušan Janjušević, ne ispunjava posebne uslove predviđene aktom o sistematizaciji radnih mjesta, s obzirom na to da nema radno iskustvo u trajanju od tri godine u stručnoj kvalifikaciji, konstatovala je Inspekcija rada.

Inspekcija rada je to konstatovala u zapisniku kada je 7. septembra počela nadzor po prijavi Milana Lekića, bivšeg izvršnog direktora Rudnika, pišu Vijesti.

Lekića je Odbor direktora, na čelu sa Janjuševićem, smijenio nakon što je inspekcija utvrdila da je izabran za izvršnog direktora bez prethodno objavljenog konkursa, što je bila zakonska obaveza.

Iz Uprave za inspekcijske poslove Vijestima je zvanično saopšteno da će u zakonskom roku, a najkasnije do sredine naredne sedmice, inspektorka donijeti rješenje kojim će narediti Rudniku da otkloni nepravilnosti u postupku zasnivanja radnog odnosa sa Janjuševićem.

Janjušević je u petak tražio od Elektroprivrede (EPCG), stoprocentnog vlasnika kapitala, da ga razriješi s te dužnosti, a od Skupštine akcionara zakazivanje hitne sjednice kako bi se deblokiralo funkcionisanje najveće pljevaljske kompanije.

“Imajući u vidu izuzetno komplikovanu situaciju u Rudniku, učestale inspekcijske nadzore, kao i generalno napetu atmosferu koja se iz naše kompanije prenosi na cijeli grad i koja usporava važne procese, zahtijevam od Skupštine akcionara zakazivanje hitne sjednice u cilju deblokade funkcionisanja kompanije“, naveo je Janjušević u izjavi dostavljenoj Vijestima.

On je dodao da pred Rudnikom u narednom periodu stoje brojni izazovi, među kojima je izmještanje drobiličnog postrojenja i korita rijeke Će hotine, kapitalni remont i ekološka rekonstrukcija TE Pljevlja.

Najvažniji proces, koji bi u ovom trenutku potencijalno mogao izazvati usporavanje navedenih projekata, svakako je i izbor izvršnog direktora Rudnika.

“Shodno tome, želim dati puni doprinos razrješenju izuzetno komplikovane situacije i pokazati da lični i politički interesi ne smiju biti iznad interesa zaposlenih, kompanije, energetskog sektora i države Crne Gore. Procesi u Rudniku, zahtijevaju posvećen rad, profesionalizam i prije svega dobru namjeru kako bi energetski sektor funkcionisao na najbolji mogući način i u interesu svih građana Crne Gore“, kazao je Janjušević.

On je dodao da je, u tom smislu, prevazilaženje v.d. stanja i izbora novog rukovodstva Rudnika trenutno prioritetan proces.

„Shodno tome, zahtjevam od vlasnika kapitala da me u što kraćem roku razriješi sa pozicije predsjednika Odbora direktora Rudnika“, naveo je Janjušević.

