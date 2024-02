Inicijativa za kontrolno saslušanje ministara zbog najave izgradnje LNG terminala

Bar, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Socijaldemokrata (SD), Branislav Nenezić, podnio je inicijativu za kontrolno saslušanje resornih ministara u crnogorskom parlamentu, zbog najave o izgradnji LNG terminala za tečni naftni gas u Luci Bar.

Nenezić, koji je i predsjednik Skupštine Opštine Bar, podnio je inicijativu za kontrolno saslušanje ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janka Odovića, ministra turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera Vladimira Martinovića, ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i ministra rudarstva i energetike Saše Mujovića.

„Nakon što je prošle sedmice održana sjednica Otvorenog parlamenta Skupštine Opštine Bar, pod naslovom Bar se mora čuti, na kojoj se raspravljalo o najavama izgradnje LNG terminala za naftni gas u Luci Bar i sa koje smo čuli jasne poruke da ovaj kontroverzni, pompezno najavljeni projekat od bivšeg premijera Dritana Abazovića nije dobrodošao u gradu pod Rumijom, nastavili smo sa aktivnostima kada je riječ o tom projektu”, naveo je Nenezić u saopštenju.

Kao što je, kako je rekao, i obećao na toj sjednici, podnio je inicijativu za kontrolnim saslušanjem Odovića, Martinovića, Šaranovića i Mujovića.

“Ono što je najvažnije jeste da učinimo sve moguće napore da i stručna i laička javnost saznaju što je moguće više kroz jednu ozbiljnu analizu navedenog slučaja, pri tom ne prejudicirajući ishode u smislu da li će se isti projekat realizovati ili neće”, rekao je Nenezić.

On je poručio da čvrsto stoje pri stanovištu da projekti ovog tipa, koji u sebi nose niz kontroverzi, moraju uvažavati stavove lokalne zajednice s jedne strane i apsolutno poštovanje svih zakonskih normi i procedura s druge strane, kako bi imali budućnost u razvoju crnogorske privrede.

“Takođe, moramo realno sagledati isplativost i opravdanost nekih projekata”, zaključio je Nenezić.

