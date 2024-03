Inicijativa TBM ističe izuzetnost u poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inicijativa Top Business Montenegro (TBM) najvjerodostojniji je promoter crnogorske ekonomije, jer, kako je saopšteno, ističe izuzetnost u poslovanju, profesionalnost i odgovornost u finansijskom izvještavanju, a time i odgovoran odnos i brigu prema zajednici.

Značaj TBM-a ponovo je, kao institucionalni partner, prepoznala Privredna komora (PKCG), ali i Crnogorska komercijalna banka (CKB), koja je drugu godinu zaredom generalni pokrovitelj Inicijative, kao i Mtel u kapacitetu ekskluzivnog partnera.

Glavni analitičar TBM i osnivač BI Consultinga, Ratko Nikolić, kazao je da očekuje da će poslovna prošla godina za mnoga crnogorska preduzeća biti najbolja ikad, prenosi CGNews.

“Vjerujemo da ćemo biti u prilici da cijelu godinu proglasimo jednom od najboljih po ostvarenim prihodima. Na bazi do sada prikupljenih informacija može se potvrditi da su postavljeni rekordi i po broju predatih finansijskih izvještaja, odnosno po broju realno aktivnih poslovnih subjekata”, rekao je Nikolić na konferenciji za novinare na kojoj je promovisano drugo izdanje te značajne poslovne Inicijative.

Prema njegovim riječima, da li je i koliko taj rast prihoda rezultat realnog rasta obima poslovanja i razvoja, a koliko inflacije i nekih drugih kratkoročnih faktora, analiziraće i objaviti u specijalnom časopisu Top Business Montenegro 2024, koji će izaći krajem maja.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, kazala je da najbolji privrednici koji su identifikovani kroz projekat Top Business Montenegro, već nekoliko godina na inspirativan način podstiču sve one koji svoju budućnost vide među uspješnima u crnogorskoj ekonomiji.

“PKCG pažljivo prati svaki impuls koji dolazi ne samo od nagrađenih, već od svih onih koji streme društvu postojanih, uspješnih, najboljih. Pored ovog projekta, ove godine još snažnije nastavljamo sa kampanjom Snaga je u svima nama, i Kupujmo naše – za naš razvoj. Naša poruka je: Privredna komora sa svima vama – za novu snagu i nove razvojne zamahe”, navela je Drakić.

Član Upravnog odbora CKB-a, Nikola Perišić, nadležan za sektor poslovanja sa pravnim licima, kazao je da je CKB drugu godinu zaredom, generalni pokrovitelj TBM inicijative te da to partnerstvo predstavlja dodatni način kojim podržavaju najbolje, podstičući ih da nastave da se razvijaju na osnovama transparetnih i fer principa rada.

„CKB ima zasluženu lidersku poziciju u razvoju privrede i realizacije kapitalnih projekata. Vjerujemo da to nosi odgovornost da koristimo pomenutu poziciju na najbolji mogući način i da doprinosimo jačanju ekonomske stabilnosti naše države. Upravo smo to i uradili u prošloj godini u kojoj smo zabilježili jedan od najboljih poslovnih rezultata od osnivanja banke. Razvoj i podršku crnogorske privrede podržali smo kroz plasman 140 miliona EUR kredita, a putem naše banke ostvaren je platni promet preduzeća od preko devet milijardi EUR”, naveo je Perišić.

Direktor Sektora za marketing, prodaju i brigu o korisnicima u kompaniji M:tel, Balša Aćimić, kazao je da nastavak saradnje ne samo da potvrđuje predanost M:tel-a podršci uspješnim crnogorskim kompanijama, već i ističe važnost daljeg podsticanja ekonomskog razvoja naše zemlje.

„Ponosni smo na lidersku poziciju M:tel-a u telekomunikacionoj industriji, a nadamo se da ćemo nastaviti s tim uspjehom i u narednim godinama. Želio bih istaknuti intenzivne aktivnosti koje nastavljamo i ove godine u implementaciji 5G mreže, koja poznato je predstavlja ne samo revoluciju u telekomunikacijama, već i temelj za razvoj novih inovacija i poslovnih modela”, naveo je Aćimić.

On je stavio poseban naglasak na podršku koju ova kompanija daje društveno odgovornim projektima.

“Vjerujemo u važnost aktivnog učešća u zajednici i doprinosu njenom razvoju. Kroz različite inicijative i projekte, posvećeni smo poboljšanju kvaliteta života naših građana i očuvanju okoline”, zaključio je Aćimić.

