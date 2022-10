Infrastrukturni neće biti realizovani do sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi infrastrukturni projekti na Ski-centru Kolašin 1600 neće biti biti relilzovani do početka predstojeće zimske turističke sezone, iako su predviđeni kapitalnim budžetom i više puta najavljivani.

Predviđena je bila izgradnje dva ski-lifta, tipa sidro, dužine 800, odnosno 500 metara, montažno-demontažni bob na šinama i osvjetljavanje staza za noćno skijanje, pišu Vijesti.

Za narednu zimu neće biti ni sistema za vještačko osnježavanje pet ski-staza, čija je prva faza relizacije planirana za ovu godinu. Prema planu, vještačko osnježavanje trebalo je da pokrije 7,5 kilometra staza, što bi podrazumijevalo i stvaranje dva akumulaciona jezera.

Ranije je precizirano da bi izgradnja sistema za vještačko osnježavanje i vještačkog jezera na Bjelasici koštalo državu 13 miliona EUR. Za izgradnju dva ski-lifta planirano je da se potroši više od tri, a za montažno-demontažni bob na šinama 2,5 miliona EUR. Osvjetljenje skijaških staza, kako je predviđeno budžetom, koštaće 800 hiljada EUR.

Direktor Ski-centra Kolašin 1600 Bojan Medenica potvrdio je Vijestima da od novih infrastrkturnih projekata, koje je trebalo da finansira država, nema niša do početka naredne turističke zime.

On podsjeća da su svi administrativni poslovi oko tih projekata na vrijeme završeni i predati Upravi javnih radova.

Medenica je kazao da u Ski-centru čine sve da prve posjetioce dočekaju s poboljšanom ponudom.

”U toku su pripreme zimske sezone, koja će, prema prvim najavama, biti još bolja od prethodne, koja je za sada bila rekordna po posjećenosti i broju skijaša. Radimo na remontu zičara, servisima mašina i sređivanju staza. Istakao bih sanaciju plave staze broj 1, kao i sanaciju i proširivanje crne staze broj 4”, rekao je Medenica.

Prema njegovim riječima, uprava skijališta je pažljivo osluškivala primjedbe i predloge posjetilaca. Tako će naredne zime na Ski-centru Kolašin 1600 biti dva prodajna mjesta, kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine karata.

”Radimo na dodatnom proširenju parkinga. Sve naše trenutne aktivnosti govore da smo uslišili savjete gostiju i radimo na tome da svaka sezona u organizacionom dijelu bude bolja od prethodne. Formiranje cijene ski-pasova je u toku, pa ćemo narednih dana obavijestiti o tome”, kazao je Medenica.

Ljetnja turistička sezona na državnom Ski-centru zavšena je 30. septembra, a Medenica je istakao da su zadovoljni rezultatima u avgustu i septembru, iako im, kako kaže, vremenski uslovi nijesu išli naruku.

