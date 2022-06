Inflacija se neće u velikoj mjeri odraziti na cijene smještaja na primorju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički poslenici balansiraju kako se cijene namirnica ne bi odrazile u velikoj mjeri na cijenu smještaja, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Damir Davidović.

On je u emisiji Link Radija Crne Gore, komentarišući najave da će cijene smještaja porasti od deset do 30 odsto, kazao da su u rijetkim situacijama hotelijeri povećali cijene 30 odsto.

“Ono što je primjedba je da je došlo do povećanja cijena dugoročnog zakupa stambenih prostora. To se desilo zbog dolaska ukrajinskih i ruskih državljana koji traže stanove na duže. Dok rasta cijena smještaja u tolikom nivou nema. Turistički poslenici pokušavaju da balansiraju sa cijenama budući da su poskupile namirnice, ali velikog poskupljenja neće biti i ono neće biti prenijeto na turiste”, kazao je Davidović.

On je dodao da je hotelski smještaj solidno popunjen, prenosi portal RTCG.

Davidović je saopštio i da broj turista u junu daje razlog za optimizam kada je riječ o turističkoj sezoni.

Od kraja prošle sedmice u Crnoj Gori je boravilo 42,5 hiljada turista, što je do 70 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

“Možemo da budemo optimisti. Zbog činjenice da smo blizu rezultatu iz 2019. godine na početku juna, kada je obično slabija posjeta zbog kraja školske godine, imamo razloga za optimizam”, kazao je Davidović.

Plate turističkim radnicima se povećavaju i sada su značajno veće nego što su bile.

Davidović je istakao da treba što prije riješiti probleme komunalnog reda.

“Treba se time intenzivnije baviti. Taj problem se ponavlja. Crna Gora podiže nivo svojih usluga. Bilježimo interesovanje brendova koji žele da dođu u našu zemlju i probleme moramo riješiti”, kazao je Davidović.

On je najavio dolazak velikih kompanija u Crnu Goru, ali nije mogao da otkrije o kojim brendovima je riječ.

“Njihov prvi dolazak na Jadran će biti u Crnoj Gori”, dodao je Davidović.

On smatra i da nije dobro što je Sveti Stefan zatvoren i da je u interesu Crne Gore da taj problem bude riješen što prije.

