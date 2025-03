Oprezna trgovina na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 indeks porastao, nakon dva dana pada, jer je ulagače ohrabrilo popuštanje inflacije u SAD-u, ali se i dalje trguje oprezno, jer vašington vodi carinski rat na više frontova.

Dow Jones indeks oslabio je 0,2 odsto na 41.350 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,49 odsto na 5.599 bodova, a Nasdaq indeks 1,22 odsto na 17.648 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast S&P 500 i Nasdaq indeksa uglavnom se zahvaljuje korekciji cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon dva dana oštrog pada. Ulagače je ohrabrilo popuštanje inflatornih pritisaka.

Prema objavljenim podacima, rast potrošačkih cijena u SAD-u iznosio je u februaru 0,2 odsto na mjesečnom nivou, a 2,8 odsto na godišnjem.

Međutrim, na tržištu nije zavladala euforija, jer se ulagači plaše da će u idućim mjesecima inflacija porasti, s obzirom da predsjednik SAD-a Donald Trump vodi trgovinski rat na više frontova – s Kanadom, Meksikom, Kinom i EU.

U srijedu su na snagu stupile carine od 25 odsto na uvoz čelika i aluminijuma u SAD, a Kanada i EU najavile su protivmjere.

Osim što bi carinski rat mogao podići inflaciju, očekuje se da će negativno uticati na međunarodnu trgovinu i rast privrede.

„Cijene su odskočile zbog niže inflacije nego što se očekivalo, no Wall Streetu i dalje nedostaje usmjerenje. Trgovinski rat se nastavlja, pa očekujemo nestabilno trgovanje idućih dana”, kazao je Greg Bassuk, direktor u AXS Investmentsu.

Uprkos rastu, Nasdaq indeks zadržao se u području korekcije, više od deset odsto ispod svog rekordnog nivoa, dostignutog u februaru.

S&P 500 indeks nalazi se oko 8,9 odsto ispod svog rekordnog nivoa.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,53 odsto na 8.540 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,56 odsto na 22.676 bodova, a pariski CAC 0,59 odsto, na 7.988 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS