Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je međunarodna agencija za kreditni rejting, Moody’s, prvi put, nakon deceniju, povećala kreditni rejting Crne Gore sa B1 na Ba3, uz stabilne izglede.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 ojačao je 1,3 odsto na 1.035,68 poena, a MONEX dva odsto na 15.741,85 bodova.

Promet je iznosio 212,65 hiljada EUR i bio je 3,2 puta veći od prošlosedmičnog.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je agencija potvrdila da je unapređenje rejtinga Crne Gore rezultat snažnih srednjoročnih izgleda rasta i poboljšanja fiskalne stabilnosti zemlje, usljed nižeg javnog duga i smanjenja fiskalnih rizika u vezi sa završetkom auto-puta Bar-Boljare.

U Moody’s-u navode da značajna javna i privatna ulaganja u kombinaciji sa implementacijom strukturnih reformi Evropske unije (EU), u kontekstu Novog plana rasta za Zapadni Balkan, podržavaju čvrste srednjoročne projekcije rasta.

Premijer Milojko Spajić je kazao da je građanima povećanjem kreditnog rejtinga stigla potvrda da je povećanje plata i penzija održivo, ulaganje u infrastrukturu opravdano, a čeka ih i pad kamata kod podizanja svih kredita.

On je kazao da je Crna Gora ekonomski sada potpuno drugačija u odnosu na 2014. kada smo imali isti rejting.

Akcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera rasle su 31,8 odsto na 5,8 EUR, barske kompanije Absolute 12,5 odsto na 1,35 EUR, a Hipotekarne banke 5,4 odsto na 6,9 EUR.

Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) porasle su blago na 1,41 EUR. Izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović, i predstavnik vjetroelektrane Alcazar Energy, Enrico Casari, potpisali su ove sedmice ugovor o priključenju vjetroelektrane Bijela na prenosni sistem.

“Asanović i Casari su potpisali prvi ugovor u portfoliju naše energetske kompanije o izgradnji infrastrukture za priključenje vjetroelektrane Bijela na mrežu, čime nastavljamo eru razvoja obnovljivih izvora energije (OIE) u našoj zemlji. Ovaj ugovor predstavlja značajan iskorak ka zelenoj tranziciji i postizanju ciljeva održivog razvoja”, saopštili su iz CGES-a.

Iz kompanije su kazali da je priključenje ove vjetroelektrane na prenosni sistem ključan korak ka sigurnijem i efikasnijem energetskom sistemu, čime u CGES-u potvrđuju njihovu posvećenost održivoj budućnosti i energetskoj tranziciji.

Elektrana će biti priključena na trafostanicu Brezna, koja se nalazi na sjeverozapadu Crne Gore, a komercijalno puštanje u rad elektrane očekuje se u 2027. godini.

Ove sedmice su jačale dionice Port of Adrie 20,4 odsto na 18,3 centa.

Dionice Poslovno-logističkog centra (PLC) Morača pale su deset odsto na 4,5 EUR, a Crnogorskog Telekoma 1,9 odsto na 2,11 EUR.

Skupština je ove sedmice ponovo usvojila izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), akcizama i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je prethodno vratio predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, uz obrazloženje da će njihovim usvajanjem doći do novog rasta cijena.

U pitanju je dio zakonskih rješenja koje je Vlada predstavila kao neophodne kako bi došlo do implementacije programa Evropa sad 2.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) povećala je ove sedmice prognozu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu 0,3 odsto na 3,8 odsto.

U najnovijem izvještaju u koji je agencija Mina-business imala uvid, EBRD za narednu godinu predviđa rast crnogorske ekonomije 2,9 odsto, isto kao i u majskim prognozama.

Iz EBRD su, u posebnom odjeljku izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru, podsjetili da se u okviru programa Evropa sad 2 očekuje povećanja plata ove godine i dalje povećanje penzija početkom naredne.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS