Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i skromniji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je Crna Gora poboljšala rejting na skali Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX ojačali su po 0,5 odsto na 1.041,71 poen, odnosno 15.401,73 boda.

Promet je iznosio 196,27 hiljada EUR i bio je dva puta veći od prošlosedmičnog.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je OECD objavio ažuriranu listu – Klasifikacije rizika zemlje, prema kojoj je rejting Crne Gore poboljšan sa kategorije sedam na kategoriju šest.

„Unaprjeđenje rejtinga na OECD skali odražava poboljšanje generalne percepcije rizika jedne zemlje, uzimajući u obzir ekonomske pokazatelje, ocjenu trenutne političke stabilnosti, kao i istaknute napore u sprovođenju reformi, posebno kada je riječ o poboljšanju transparentnosti“, saopšteno je iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je OECD međuvladina organizacija koju čini 38 zemalja članica, osnovana 1961. godine sa ciljem unapređenja ekonomskog razvoja i međunarodne trgovine.

„Napredak u klasifikaciji, prema OECD standardima, ima pozitivne implikacije i doprinosi ne samo poboljšanju ambijenta za međunarodnu saradnju, već i privlačenju investicija, potencijalnih grantova, kao i povećanju konkurentnosti uslova međunarodnog finansiranja za strateške projekte“, rekli su iz Ministarstva.

Najviše je poskupila akcija preduzeća UTIP Crna Gora, 90 odsto na 57 centi.

Ojačali su i Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) 19,7 odsto na 1,46 EUR, Elektroprivreda 3,4 odsto na 5,7 i Jugopetrol neznatno na 12,01 EUR.

Najviše je gubilo preduzeće PKB Herceg Novi 45 odsto na 1,66 EUR, Mehanizacija i programat 3,8 odsto na 1,53 i Crnogorski Telekom 0,6 odsto na 1,8 EUR.

Cijena akcije ostala je nepromijenjena kod Centra za odmor i rekreaciju Igalo tri EUR, Imaka Bijelo Polje 1,71, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,34 EUR i Port of Adrie 23 centa.

Sedmicu je obilježila vijest da će Vlada isplatiti januarsku ratu kredita Exim banci umjesto Crnogorske plovidbe jer ta kompanija uprkos pozitivnom poslovanju nije u mogućnosti da to učini.

Vlada je prihvatila zahtjev Exim banke za izmirenje dospjelih obaveza po osnovu izdate garancije, u iznosu od 2,48 miliona USD, uvećanih za dodatne troškove kamate koji će se naknadno obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja, u eurskoj protivvrijednosti na dan plaćanja.

Ove sedmice su i podaci Ministarstva finansija pokazali da je u prošloj godini, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od deset miliona EUR, ili 0,2 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ministarstvo je objavilo izvještaj o izvršenju budžeta za period januar – decembar prošle godine, u kojem se navodi da su preliminarni prihodi budžeta za navedeni period iznosili 2,56 milijardi EUR ili 41,5 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 417,9 miliona ili 19,5 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2022. veći 569,9 miliona ili 28,6 odsto.

Iz Ministarstva su objasnili da će podaci biti konačni nakon usvajanja Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

Izdaci budžeta su u prošloj godini iznosili 2,56 milijardi EUR, ili 41,4 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane veći su 41,6 miliona ili 1,7 odsto, dok su u odnosu na 2022. godinu veći 309,6 miliona ili 13,8 odsto.

Ove sedmice je i Institut „Simo Milošević“ primio prve ovogodišnje pacijente, osiguranike Fonda zdravstva, nakon predaha od mjesec iskorišćenog za najneophodnije popravke.

Takođe, inženjer Milinko Čvorović izabran je za predsjednika Odbora direktora EPCG Željezara Nikšić.

On će na toj funkciji zamijeniti Maksima Vučinića koji je u novembru prošle godine podnio ostavku.

