Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Međunarodni monetarni fond (MMF) povećao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 4,5 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je neznatno na 1.066,21 poen, a MONEX na 15.462,04 boda.

Promet je iznosio 587,27 hiljada EUR i bio je 6,5 puta veći od prošlosedmičnog.

MMF je u najnovijim jesenjim prognozama saopštio da je to 1,3 procentna poena više u odnosu na aprilske prognoze, kada se procjenjivalo da će ovogodišnji rast iznositi 3,2 odsto.

MMF je u objavljenim oktobarskim prognozama, u koje je agencija Mina-business imala uvid, prognozirao rast crnogorske ekonomije za narednu godinu od 3,7 odsto, što je više u odnosu na prognoze iz aprila kada se procjenjivao rast od tri odsto.

MMF za 2028. godinu Crnoj Gori predviđa rast ekonomije od tri odsto.

Akcije Solane “Bajo Sekulić” rasle su 16,5 odsto na 1,2 EUR, Poslovno-logističkog centra Morača 11,1 odsto na pet EUR, Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera 7,5 odsto na 4,3 EUR i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na 1,21 EUR.

Pale su akcije Jadranskog brodogradilišta Bijela 46,7 odsto na 40 centi i Jugopetrola 3,1 odsto na 12,02 EUR.

Isplata dividende akcionarima Elektroprivrede (EPCG) za 2021. godinu, u neto iznosu 6,51 cent po akciji, počela je početkom sedmice.

Dividenda se isplaćuje na osnovu odluke usvojene 21. septembra ove godine na Skupštini akcionara.

Bruto dividenda iznosi skoro 8,4 miliona EUR, a neto 7,13 miliona EUR. Bruto dividenda po akciji iznosi 7,66 centi.

Dionice Crnogorskog Telekoma i Luke Bar zadržale su se na prošlosedmičnih 1,79 EUR odnosno 42,5 centi.

Vlada je ove sedmice usvojila Informaciju o vanrednom usklađivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za septembar, prema kojoj će ukupno povećanje penzija iznositi pet odsto.

U Informaciji se navodi da je, zbog toga što zakonska norma po kojoj će se usklađivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja realizovati četvoromjesečno umjesto kvartalno još nije stupila na snagu, neophodno obaviti vanredno usklađivanje za septembar od 2,55 odsto, pored redovnog od 2,45 odsto, koje se sprovodi u skladu sa važećim propisima, tako da će ukupno povećanje penzija iznositi pet odsto.

Sedmicu je obilježila i akcija Stop inflaciji. Od početka druge akcije Stop inflaciji 100+ značajno je porastao promet artikala koji su uvršteni na njen spisak, naročito mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, bijele tehnike, toalet papira i pelena, saopštili su predstavnici pet većih trgovačkih lanaca na crnogorskom tržištu.

Vijestima su neki od njih kazali da se bilježi povećanje prometa i od 100 odsto za neke proizvode, poput mašina za suđe, kao i 70 odsto kod frižidera, dok drugi tvrde da nemaju dovoljno parametara za ocjenu ili da ne vide razliku u prodaji.

Akcija Stop inflaciji 100+ zvanično je počela 2. oktobra i njome su snižene cijene za više od 100 artikala, među kojima je osim hrane i robe široke potrošnje i bijela tehnika. Planirano je da akcija traje do kraja godine.

