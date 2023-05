Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast oba indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada utvrdila predlog rebalansa budžeta za ovu godinu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je neznatno na 999,34 boda, a MONEX na 14.643,15 poena.

Promet je iznosio 30,66 hiljada EUR i bio je 1,8 puta manji od prošlosedmičnog.

Predloženim rebalansom budžeta, koji je Vlada u četvrtak utvrdila, primici i izdaci budžeta su planirani u iznosu od oko 2,9 milijardi EUR, što predstavlja uvećanje od okvirno 46,7 miliona EUR.

“Shodno Ustavu, odnosno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se reguliše uravnoteženje budžeta, Ministarstvo finansija je imajući u vidu neplanirana prihodovana sredstva od realizovanog paketa podrške Evropske unije našoj zemlji za prevazilaženje energetske krize u iznosu od 30 miliona EUR, potrebu obezbijeđivanja finansiranja vanrednih parlamentarnih izbora pet miliona EUR, kao i obezbijeđivanja nedostajućih sredstava za subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, 13 miliona EUR i određenih tehničkih korekcija, pripremilo izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Pored toga, usljed revidiranih makroekonomskih pokazatelja i bolje naplate prihoda od plana, predložene su korekcije očekivanih primitaka, te su izvorni prihodi budžeta za tekuću godinu planirani u ukupnom iznosu od 2,36 milijardi EUR, što predstavlja uvećanje od oko 215 miliona EUR ili deset odsto u odnosu na planirane Zakonom o budžetu za ovu godinu.

Rasle su akcije Instituta za crnu metalurgiju 29 odsto na 40 centi, Plantaža 2,6 odsto na 23,69 centi i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,9 odsto na 1,1 EUR.

Pale su pet odsto dionice Prve banke na 19 EUR.

Slabile su i dionice Luke Bar, pet odsto na 57 centi. U Ministarstvu finansija nijesu zabrinuti zbog pada cijena akcija Luke Bar za trećinu na Montenegroberzi nakon povećanja vlasničkog udjela države u toj kompaniji.

Iz tog resora Pobjedi su saopštili da je berza nepredvidiva i da cijene skaču i padaju na dnevnim nivou.

Ekonomski analitičar Oleg Filipović smatra da će ulaganje države od 12,4 miliona EUR za kupovinu četvrtine akcija Luke Bar biti dobar posao ukoliko stopa povraćaja bude u roku do sedam godina. Te dionice su pale prošle sedmice sa 90 na 60 centi.

Iz Ministarstva nijesu komentarisali pad dobiti Luke Bar u prvom kvartalu ove godine od 1,07 miliona EUR, sa 1,27 miliona na 207,98 hiljada, kad je došlo do smanjenja brodskog pretovara za šest odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Dionice Port of Adria i Jugopetrola su se zadržale na prošlosedmičnih 24 centa, odnosno 12,8 EUR.

Akcije Trenda su ostale na prošlosedmičnih 5,3 centa.

Ove sedmice su Evropska komisija (EK) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavile prognoze rasta crnogorske privrede.

Crnogorska ekonomija će, prema najnovijim prognozama EK, ove godine ojačati tri odsto, što je neznatno više od ranije procjene. To je 0,1 procentni poen više u odnosu na jesenje prognoze, kada se procjenjivao ovogodišnji rast od 2,9 odsto.

EK je u najnovijem proljećnom izvještaju pod nazivom Evropske ekonomske prognoze, u koji je agencija Mina-business imala uvid, procijenila da bi crnogorska ekonomija u narednoj godini trebalo da ojača 2,9 odsto.

EBRD nije u najnovijem izvještaju mijenjala prognoze rasta crnogorske ekonomije za ovu i narednu godinu.

Crnogorska ekonomija bi, prema majskim prognozama EBRD-a, u koje je Mina-business imala uvid, ove godine trebalo da ojača 3,3 odsto, a naredne 3,7 odsto, isto koliko i u februarskom izvještaju.

U odjeljku izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru navodi se da je ekonomski oporavak nastavljen u prošloj godini, sa privredom koja je porasla 6,1 odsto, podstaknuta snažnom potrošnjom domaćinstava i snažnim performansama ugostiteljskog sektora, uprkos usporavanju u drugoj polovini godine.

Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, ostvarile su u prošloj godini neto dobit od 36,1 milion EUR, pokazuje analiza koju je uradila Montenegroberza.

Neto dobit tih deset kompanija je u 2021. godini iznosila 80,98 miliona EUR, pa je došlo do pada neto rezultata od oko 55,43 odsto.

Iz Montenegroberze su napomenuli da kompanija Sveti Stefan hoteli Budva, nije dostavila finansijske izvještaje za prošlu godinu do momenta sačinjavanja izvještaja.

Najveće povećanje neto rezultata u prošloj godini, u odnosu na 2021, bilježe Luka Bar, Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i Jugopetrol.

Najveću apsolutnu neto dobit u prošloj godini ostvarili su CGES od 20,28 miliona EUR i Jugopetrol 12,05 miliona.

