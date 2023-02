Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast oba indeksa i manji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da država preuzima upravljanje trajektnom linijom Kamenari-Lepetane i da će biti pokrenut pustupak za dodjelu koncesije.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je blago na 1.042,62 poena, koliko je skočio i MONEX na 14.642,87 bodova.

Promet, realizovan kroz 56 transakcija, iznosio je 150,48 hiljada EUR i bio je 31 odsto manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su dionice Jugopetrola, i to 23,95 odsto.

Premijer Dritan Abazović kazao je na sjednici Vlade u četvrtak da će Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom preuzeti u narednih 45 dana upravljanje trajektnom linijom Kamenari-Lepetane do završetka procesa dodjele koncesije.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je stavljen van snage zaključak iz 2019. godine kojim je trajekt Kamenari-Lepetane dat na upravljanje kompaniji Pomorski saobraćaj, kazao da je od sada ta linija pod kontrolom države.

„U papirima trajektne linije Kamenari-Lepetani nema, te Morsko dobro upravlja samo pristaništima. Moramo da donesemo nove zaključke. Neko mora dobiti koncesiju. Do tada, 45 dana može da ostane ovakav status ako Pomorski saobraćaj bude želio”, rekao je Abazović.

Nakon tog roka, kako je dodao, Morsko dobro mora da preuzme upravljanje trajektnom linijom, ako se to ne desi ranije do završetka procesa koncesije.

On je naveo i da postoji mogućnost da u ovom periodu linija bude besplatna.

Pomorski saobraćaj, kako tvrde njegovi predstavnici, ima ugovorni odnos sa Javnim preduzećem Morsko dobro koji mu daje pravo da obavlja djelatnost do dodjele koncesije, te su netačne i zlonamjerne izjave koje su plasirali zvaničnici da ta kompanija posluje nezakonito.

Iz Pomorskog saobraćaja su kazali da se od JP Morsko dobro sada očekuje dalje postupanje. Oni su se oglasili nakon što je Vlada na posljednjoj sjednici stavila van snage zaključak od 20. juna 2019. godine, u cilju, kako su kazali, objektivnog i sveobuhvatnog informisanja građana Crne Gore.

“Na sjednici u četvrtak Vlada je poništila zaključak od prije četiri godine i ushićeno najavlila da “od danas država preuzima upravljanje trajektnom linijom”, zanemarujući okolnost da odluka Vlade ne obavezuje Pomorski saobraćaj, već onaj državni organ koji treba da sprovede dalje aktivnosti shodno tom zaključku Vlade”, navodi se u saopštenju.

Iz Pomorskog saobraćaja su rekli da ih niko do ovog momenta iz Vlade ili JP Morsko dobro nije kontaktirao, te da saopštenje daju na osnovu dostupnih medijskih informacija.

Dionice Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera ojačale su 12,3 odsto na 7,3 EUR, a Svetog Stefana hotela 5,6 odsto na 3,8 EUR.

Akcije Željezničkog prevoza (ŽPCG) rasle su ove sedmice deset odsto na 36,3 centa. ŽPCG je prošlu godinu završio sa više od milion EUR dobiti, na šta je dominantno uticalo povećanje prihoda od prodaje karata, saopštio je izvršni direktor te kompanije, Slaven Šestović.

On je Vijestima kazao i da je povećan broj prevezenih putnika, da su troškovi ostali na istom nivou kao godinu ranije, dok je ukupni dug kompanije bio 15 miliona i smanjen je za dvije godine 5,7 miliona.

Šestović je naveo da se ostvareni profit maksimalno usmjerava u održavanje, modernizaciju, povećanje kapaciteta vozova, kao i podizanje kvaliteta usluge, shodno mogućnostima.

Kompanija raspolaže vozovima prosječne starosti iznad 40 godina, zbog čega je planirana kupovina novih za koje je Vlada obezbijedila garanciju u državnom budžetu, ali je za sada prema riječima sagovornika Vijesti, rano govoriti o roku za realizaciju projekta.

Rasle su i akcije Port of Adrie, i to 9,4 odsto na 29 centi. Zaposleni u Port of Adria će, sa svojim reprezentativnim sindikatima, podržati aktivnosti na objedinjavanju Luke Bar, jer su od samog starta ukazivali na štetnost njene podjele, saopštio je predsjednik Sindikata saobraćajnih djelatnosti Crne Gore, Veselin Pantović.

Pantović je u saopštenju Sindikata saobraćajnih djelatnosti, koji djeluje pri Uniji slobodnih sindikata (USSCG), kazao da zaposlene brine još jedna stvar.

“Da li objedinjavanjem Luke Bar Vlada premijera Dritana Abazovića iskreno želi da obnovi i valorizuje kapacitete ovog dragulja crnogorske privrede ili je, što je vjerovatnije, sve ovo uvod u novu avanturu i brzu prodaju državnog paketa akcija jedinstvene Luke Bar nekom novom investitoru”, naveo je Pantović.

On je podsjetio da se ovih dana dosta govori o aktivnostima koje Vlada sprovodi na objedinjavanju dva lučka operatera – Luke Bar i Port of Adria.

Pantović je podsjetio da je turska kompanija Global Ports 2013. godine kupila većinski paket akcija preduzeća Kontejnerski terminal i generalni tereti, koje je izdvojeno iz matične firme Luka Bar, za 8,1 milion EUR.

Dionice Luke Bar ostale su na prošlosedmičnih 80 centi.

Gubile su akcije Marine Bar 9,1 odsto na dva EUR, Lovćen banke neznatno na 549 EUR, Plantaža 7,1 odsto na 27,88 centi, Čelebić investa 1,1 odsto na 52,4 centa i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na 99,55 centi.

Sedmicu je obilježila vijest koju je predstavnik bivših radnika nikšićke Željezare, Ivan Vujović, potvrdio Pobjedi da je sa Elektroprivredom (EPCG) dogovoreno da će najkasnije 23. februara u novu EPCG – Željezaru ući 197 radnika.

Svi će, kako je objasnio Vujović, za početak biti angažovani na osnovu ugovora o djelu, imajući u vidu da je prvo neophodno obezbijediti i očistiti fabriku, pogone i kancelarije, te popisati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Taj posao će, kako procjenjuje, trajati najmanje mjesec, a očekuje da bi 1. marta trebalo da bude i raspisan konkurs na osnovu sistematizacije čija je priprema u toku.

Datum njihovog ulaska u pogone zavisi od plaćanja druge rate, imajući u vidu da je krajnji rok za to 15. februar, te da po ugovoru imovinu mogu preuzeti osam dana nakon toga. Ipak, nada se da bi ta uplata mogla biti ranije, a samim tim i početak njihovog angažmana.

Investiciono-razvojni fond (IRF) registrovao je emisiju akcija po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima. Broj akcija emitovanih u ovoj emisiji iznosi 83,82 hiljade, nominalne vrijednosti jedan EUR po dionici.

“Nakon registracije emisije akcija po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, ukupan broj akcija IRF-a iznosi 105,68 miliona”, navodi se u obavještenju Montenegroberze.

Nominalna vrijednost po akciji je jedan EUR, odnosno ukupna kapitalna vrijednost društva iznosi 105,68 miliona EUR.

Akcije Trenda ostale su na prošlosedmičnih 5,3 centa.

Promet korporativnih obveznica Hipotekarne banke iznosio je 30 hiljada EUR.

Akcije Pošte Crne Gore, Aerodroma i Investiciono-razvojnog fonda (IRF) bi, prema preliminarnim analizama Montenegroberze, a na osnovu njenih novih pravila, trebalo da u bliskoj budućnosti budu uvrštene na regulisano tržište, odnosno da se pridruže uspješnim kompanijama.

Izvršna direktorica Montenegroberze, Milena Vučinić, kazala je da će tim kompanijama biti izazov da prođu svu propisanu proceduru za uvrštenje na regulisano tržište.

“Navedene državne kompanija se listiraju na berzi, ali na najnižem tržišnom segmentu, odnosno tržištu koje je namijenjeno kompanijama koje loše posluju, ili koje su u stečaju”, rekla je Vučinić u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona je dodala da Montenegroberza, takođe, ima u planu uvođenje novog Kodeksa korporativnog upravljanja.

“Novi Kodeks će imati za cilj da uskladi standarde koji se očekuju od listiranih kompanija, sa standardima u drugim evropskim državama koje imaju slična tržišta kapitala, poštujući pritom specifičnosti svojsvene privredi u Crnoj Gori”, rekla je Vučinić.

