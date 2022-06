Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i višemilionski promet, zahvaljujući prodaji akcija Hipotekarne banke, obilježili su sedmicu na Montenegroberzi.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 porastao je 4,6 odsto na 820,93 poena, dok je MONEX ojačao 2,6 odsto na 11.157,51 bod.

Promet je ove sedmice iznosio 2,86 miliona EUR i bio je 100 puta viši od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 33 transakcije, a najveći udio u prometu su imale akcije Hipotekarne banke, i to 96,29 odsto.

Na Montenegroberzi je u srijedu prodato 3,6 odsto akcija Hipotekarne banke za 2,75 miliona EUR. Prometovana količina akcija iznosi oko 368,05 hiljada.

Cijena se kretala od 6,5 EUR do 7,5 EUR za akciju.

Na sedmičnom nivou akcija Hipotekarne banke porasla je 15,1 odsto na 7,47 EUR.

Rasle su akcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Mimoza 16,1 odsto na 1,8 EUR, Crnogorskog Telekoma 10,1 odsto na 1,31 EUR, Zetatransa 9,7 odsto na 1,02 EUR i Jugopetrol blago na 10,85 EUR.

Dionice Elektroprivrede (EPCG) rasle su 5,7 odsto na 3,7 EUR. Iz te kompanije je saopšteno da su građani i firme dugovali krajem maja EPCG gotovo 175 miliona EUR za utrošenu električnu energiju.

Iz EPCG je Vijestima saopšteno da je ukupan dug smanjen za oko 2,7 miliona EUR u odnosu na kraj prošle godine, kada je iznosio skoro 177 miliona EUR.

Iz Sektora za korporativne komunikacije su odgovorili da su krajem maja domaćinstva dugovala oko 114 miliona EUR, što je oko 4,7 miliona EUR manje u odnosu na kraj prošle godine.

Dug ostalih potrošača iznosio je više od 60 miliona EUR i veći je u odnosu na kraj prošle godine za više od dva miliona EUR.

Akcije Luke Bar zadržale su se na prošlosedmičnih 31 cent. Izvršni direktor kompanije, Ilija Pješčić, kazala je da će Luka Bar za prvih šest mjeseci ove godine ostvariti dobit od oko dva miliona EUR, dok će za isti period pretovar biti milion tona što su pokazatelji da kompanija odlično posluje.

”Ostvareni pretovar, snažan stepen razvoja i stabilnog poslovanja nam daju za pravo da možemo predvidjeti da će ova godina po ostvarenom pretovaru i finansijkim pokazateljima biti rekordna za Luku Bar”, rekao je Pješčić Vijestima.

On je naveo da su za prvih pet mjeseci ostvarili pretovar od preko 815 hiljada tona, dok već u junu imaju najavu preko 200 hiljada tona pretovara robe koje su i jednim dijelom već odradili.

U Luci Bar je u petak održana Skupština akcionara na kojoj je izabran novi Odbor direktora preduzeća. Novi predstavnici državnog kapitala u najvećem lučkom preduzeću u većinskim vlasništvu države su menadžer iz Bara, Darko Pekić (URA), ekonomista iz Bara Marko Nišavić (DPS), pravnik Nedžib Ibrišimović (BS) iz Bara i ekonomista Vladimir Dragović (SNP).

Predstavnik manjinskih akcionara u lučkom Bordu biće bivši izvršni direktor ovog akcionarskog društva, Vladan Vučelić, prenosi portal Feral.bar.

Pad su zabiježile akcije Marine Bar 4,7 odsto na 2,05 EUR. Skupština akcionara Marine Bar zakazana za 30. jun dopunjena je predlogom o isplati dividende akcionarima u ukupnom iznosu od 219 hiljada EUR, od ukupno 2,4 miliona EUR neraspoređene dobiti.

To je predložio mali akcionar Milan Ćetković, koji posjeduje 6,63 odsto akcija ova barske kompanije, pišu Vijesti.

Zakon o privrednim društvima predviđa da jedan ili više akcionara sa ukupno preko pet odsto akcija imaju pravo da predlažu nove tačke dnevnog reda.

Pale su i dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 2,27 odsto na 87,1 cent.

Kompanija MKG Properties objavila je ove sedmice prospekte za preuzimanje akcija Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera i preduzeća Sveti Stefan hoteli.

MKG Properties je u transakciji na Montenegroberzi 24. maja, vrijednoj 24,27 miliona EUR, stekao dodatne akcije u ta dva crnogorska preduzeća.

Tom kupovinom, MKG Properties je prešao prag od 30 odsto vlasništva u tim preduzećima. Shodno tome je postupio prema Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava i drugoj zakonskoj regulativi i objavio ponude za preuzimanje akcija Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela.

Sedmicu je obilježila i informacija da je bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao je u prvom kvartalu ove godine 7,2 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u prvom kvartalu iznosio 1,03 milijarde EUR, dok je u istom periodu prošle godine bio 875,3 miliona EUR.

Prosječan rast ekonomije u zemljama Evropske unije (EU) iznosio je 5,6 odsto.

Ove sedmice su crnogorski poslanici usvojili zakone kojima se ukidaju porez na dodatu vrijednost (PDV) na hljeb i akcize na plastiku, koja se koristi kao ambalaža u industriji hrane i pića.

Predlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u i Predlog dopune Zakona o akcizama, podržala su sva 54 prisutna poslanika.

Izmjene i dopune tih zakona podnijeli su poslanici Socijaldemokrata Damir Šehović, Ivan Brajović i Boris Mugoša.

