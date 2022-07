Indeksi u crvenom u mirnom trgovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad oba indeksa i skroman promet obiježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Ministarstvo finansija procijenilo da će nedostajuća sredstva za ovu godinu iznositi 270 miliona EUR, a za narednu 600 miliona, i najavilo donošenje rebalansa u septembru.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 0,9 odsto na 811,12 poena, a MONEX neznatno na 11.158,19 boda.

Promet, realizovan kroz 17 transakcija, bio je skoro pet puta veći u odnosu na prošlosedmični i iznosio je 60,8 hiljada EUR.

Najveći udio u prometu imale su korporativne obveznice mikrokreditne finansijske insititucije (MFI) Moj kredit, u obimu od 50 hiljada EUR.

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period do 2025. godine, a ministar finansija Aleksandar Damjanović je, obrazlažući taj dokument, kazao da je rebalans najavljen za septembar i da se na novom budžetu uveliko radi.

“Imajući u vidu da budžetski prihodi koji su najavljivani tokom ove godine ne mogu biti ostvareni, jer prethodna administacija nije stvorila zakonske uslove, već ih je samo reda radi najavila, jasno je da projektovani budžet ne može biti niži od 7,6 odsto”, rekao je Damjanović.

On je dodao da je rebalans budžeta u tehničkom smislu spakovan.

“Jedini razlog zašto nije krajem jula, jeste da sačekamo efekte turističke sezone u avgustu, kako bi precizno definisali predlog izmjene zakona o budžetu”, objasnio je Damjanović.

Najviše je pala akcija preduzeća Crnagoraput, 90 odsto na jedan cent.

Gubili su i Solana “Bajo Sekulić” 18 odsto na 90 centi, Crnogorski elektroprenosni sistem neznatno na 87 centi i Crnogorskog Telekoma 7,4 odsto na 1,26 EUR.

Ta telekomunikaciona kompanija ove sedmice je održala redovni Konferencijski poziv sa analitičarima i investitorima, na kojem je konstatovano da je Telekom u prvoj polovini ove godine zabilježio rast broja korisnika svih servisa, kao i ukupnih prihoda i operativne dobiti.

Kompanija je, prema riječima njenih predstavnika, na kraju drugog kvartala ove godine zadržala liderstvo u segmentu mobilnog postpejda, kao i prvo mjesto u mobilnom internetu.

Sa finansijske strane, rast prihoda od 3,7 odsto, u odnosu na uporedni period prošle godine, uslovljen je boljim rezultatima i u dijelu maloprodajnih i veleprodajnih usluga.

„Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), isključujući posebne uticaje i nakon najma, u prvom kvartalu ove godine iznosila je 13,7 miliona EUR, što predstavlja rast od pet odsto, dok je rast stope poreza na dobit imao značajan negativan efekat na neto dobit, kroz obračun poreske amortizacije, pa je neto dobit iznosila 300 hiljada EUR“, dodaje se u saopštenju kompanije.

Ojačale su dionice Luke Kotor 20 odsto na šest EUR i kompanije Poliex Berane 19,2 odsto na 10,3 centa.

Nepromijenjenu cijenu akcije zadržali su Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera sedam EUR, Sveti Stefan hoteli Budva 3,7 EUR i Izbor Bar 0,04 centa.

Ove sedmice je i Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) završila posjetu Crnoj Gori, nakon koje su konstatovali da crnogorska ekonomija ulazi u period visoke neizvjesnosti i da bi fiskalna politika trebalo da se fokusira na očuvanje prihoda, snažniju kontrolu rashoda i obezbjeđivanje adekvatnog finansiranja.

U MMF-u smatraju da se moraju očuvati prihodi države i da je sada naročito neprikladan trenutak da se država optereti velikim permanentnim povećanjima tekuće potrošnje, ili kapitalnim rashodima čiji su dugoročni ekonomski povrati na investicije neizvjesni.

Da bi se zadovoljile potrebe za finansiranjem u trenutku kada su globalni uslovi strogi, država treba da ima fleksibilnost kod razmatranja svih mogućih izvora finansiranja ne samo za ovu godinu, već i za buduće periode.

Ove sedmice su iz Elektroprivrede (EPCG) apelovali na građane da krajnje racionalno koriste električnu energiju i na taj način doprinesu uspješnom rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se, ne svojom krivicom, našao i energetski sektor Crne Gore.

Iz kompanije su ipak napomenuli da su male vjerovatnoće da može doći do restrikcija i povećanja cijene struje u Crnoj Gori.

Prema procjenama EPCG, kompanija će, zbog suše i slabe proizvodnje struje iz hidroelektrana, u trećem kvartalu morati ukupno da uveze 294 gigavatsata (GWh) električne energije, što će po sadašnjim cijenama na berzama koštati 100 miliona EUR.

Ove sedmice se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, sastao sa najvećim proizvođačima peleta u Crnoj Gori, sa kojima je dogovorio da cijena tone peleta za građane, u fabrikama tog energenta, bude 269 EUR sa PDV-om.

On je kazao da su se to dogovorili imajući u vidu da su povećani inputi za proizvodnju peleta, da je ove godine cijena sirovine značajno povećana i da je cijena nafte i naftnih derivata povećana.

Joković je pojasnio da svaki građanin može prvi put da kupi dvije do tri tone, a kasnije ako bi falilo, može dokupiti to što mu je potrebno, da bi se grejna sezona dočekala bez ikakvih problema.

On je istakao da su od svih proizvođača dobili uvjeravanje da će količine biti obezbijeđene.

